Em manhã agitada, Vitória apresenta mais três reforços para a temporada

O Vitória apresentou na manhã desta quarta-feria, 15, mais três reforços para a disputa da segundona. Na Toca do Leão desde o início do mês, o zagueiro Dedé, o volante Marciel e o atacante Matheus Augusto já treinam com o restante do elenco. Este último, inclusive, estava entre os relacionados da partida diante do Guarani, na rodada passada.

Revelado pelo Santos-AP, o zagueiro Dedé já se apresentou com a possibilidade grande de ser titular no próximo confronto. Com a rescisão do zagueiro e capitão Victor Ramos, também nesta manhã, o defensor está entre os mais cotados para iniciar o jogo de sábado, 18, contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

"Converso muito com o professor (Cláudio Tencati). Ele sempre me pediu pra trabalhar forte para na hora que ele precisar de mim eu corresponder. É isso que eu estou fazendo: trabalhando muito durante a semana pra quando ele precisar eu estar bem e ajudar o Vitória", garantiu o atleta.

De Amapá para São Paulo, Matheus Augusto também foi revelado pelo Santos. No entanto, o Alvinegro defendido pelo jogador foi o praiano. Com passagens pelo futebol da Grécia, Matheus falou sobre a origem do apelido "Manga", utilizado por seus companheiros até os dias atuais.

"O apelido foi na época da base do Santos. Eu cheguei uma vez com o cabelo bem raspadinho, e falaram que era cabeça de manga. É por isso o apelido. Pode me chamar de Matheus Manga", explicou o atacante.

Além disso, o futebolista de 23 anos se mostrou bastante contente pela oportunidade de vestir as cores do Rubro-Negro baiano. "Era um sonho pra mim estar em um clube tão grande quanto o Vitória. Para mim, é uma oportunidade única e a recepção foi incrível. O Centro de Treinamento aqui é sensacional".

Por fim, o volante Marciel chega ao clube para tentar reerguer a sua carreira. Com 24 anos, ele passou por um problema de saúde recentemente, devido a uma Alopécia Areata, que proporciona a queda do cabelo. Ainda na ocasião, o meio-campista teve problemas com uma substância acusada no antidoping.

"Eu tive um problema sério e isso atrapalhou minha carreira. Fiquei muito tempo parado e tive pouca sequência de jogos esse ano. Agora estou treinando forte para ter oportunidades aqui no Vitória", relembrou o atleta.

