Em jogo-treino, Drubscky inicia montagem do time de 2015

Bastaram seis dias de pré-temporada para o técnico Ricardo Drubscky por seus atletas para jogar. Neste domingo, 11, às 9h, no Barradão, com os portões fechados à torcida, o Vitória disputa um jogo-treino contra o Leônico. Será o primeiro de quatro testes que o Leão fará visando a estreia oficial em 2015, que será pelo Campeonato Baiano, no dia 1º de fevereiro, diante do Bahia de Feira, no Barradão.

No próximo domingo, o jogo-treino será contra a Jacuipense. Na sequência, o Vitória viaja para o Maranhão, onde disputará, nos dias 21 e 25 de janeiro, duas partidas em um torneio amistoso.

Hoje, porém, já será possível ter uma ideia da base da equipe rubro-negra para esta temporada. Em campo, à exceção do zagueiro Saimon, com problemas musculares, estarão todos os novos contratados até aqui. Amaral será o segundo volante do time. Rogério e Neto Baiano formarão a dupla de ataque.

Destaques do time, mas vindos de uma série de lesões, o volante Neto Coruja e o meia Escudero também estão confirmados na partida. O goleiro Gustavo, os laterais Nino, direito, e Mansur, esquerdo, os zagueiros Kadu e Ednei, além do volante José Welison, devem completar a formação titular.

Como jogo-treino não tem limite de substituições, o duelo desta manhã será importante também para que Drubscky teste no profissional os seis garotos recém-promovidos da base. São eles: Guilherme, lateral-direito, Maracás, zagueiro, Vinicius, zagueiro, David, meia, Wellington, meia, e Léo Ceará, atacante.

Apenas um treino



No entanto, o adversário não serve de parâmetro para que se tirem conclusões da partida. O Leônico que o Rubro-Negro vai encarar é a base, com alguns desfalques, do time que obteve um empate e oito derrotas em nove jogos na Segunda Divisão do Baiano de 2014.

Alguns atletas daquele elenco foram emprestados a clubes que disputarão a Primeira Divisão de 2015. Nesta manhã, no Barradão, estará em campo um time de jovens buscando um espaço no futebol e cuja média de idade é de 23 anos.

Para Drubscky, porém, o mais relevante é a simulação de um jogo oficial. Diferentemente das pré-temporadas habituais Brasil afora, quando o foco das duas primeiras semanas é no condicionamento físico, o treinador, desde segunda-feira, dia da reapresentação do elenco, já vem botando seus jogadores para fazer constantes trabalhos técnicos e táticos com bola.

adblock ativo