Em jogo morno, Vitória perde para o Corinthians

Em jogo de muita correria e poucas emoções, o Vitória perdeu para o Corinthians por 2 a 0 na tarde deste domingo, 11, no Pacaembu, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Ralf, aos 6 do 1º tempo, e de Alexandre Pato, aos 6 do segundo tempo.

O resultado foi ruim para o rubro-negro, que manteve os 19 pontos e caiu da 4ª para a 7ª posição brasileirão. O Corinthians assumiu o lugar do Vitória, em quarto lugar, com 21 pontos.

Próximo jogo do Vitória será quarta-feira, 14, às 21h, contra Ponte Preta no Barradão. O Corinthians vai até Curitiba enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, às 21h50.

O jogo

Com a defesa bem postada, o Corinthians não deu chance para o ataque rubro-negro no primeiro tempo. Os meias do clube baiano não acertavam os passes e Maxi e Rômulo acabaram isolados. O time ainda contou com a ajuda do árbitro, que não marcou pênalti a favor do Corinthians aos 43 minutos da etapa inicial. A equipe paulista, comandado por Tite, jogou como sempre, fez o primeiro gol após um chute forte de Ralf de fora da área, e depois passou a tocar a bola esperando um contra-ataque.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: com chutões do lado do Vitória e toque de bola do Corinthians. O gol só surgiu após um contra-ataque do clube paulista. Pato e Mansur se chocam na área e o zagueiro do Vitória cai, tocando na bola com os braços. O juiz marca pênalti e Pato marca sem chances para Wilson.

A partir daí, Caio Júnior tirou o volante Michel e colocou o meia Renato Cajá para tentar reverter o resultado, mas o Vitória se mostrou perdido após tomar o segundo gol. Maxi recuava muito para criar as jogadas, mas não conseguia encontrar um parceiro a altura. Vander ainda teve uma boa chance quase no final do jogo, quando Cássio fez uma grande defesa.

