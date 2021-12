Em jogo decisivo, Vitória encara Flamengo neste sábado

Quando falta recurso e a grama seca, os retirantes tentam a sobrevivência em outros lugares, longe de suas casas. No Vitória, a situação é semelhante. Com o pior desempenho como mandante de sua história na era dos pontos corridos, o Vitória viajou 5.009 km pela sobrevivência. Pega hoje o Flamengo, na Arena Amazônia, em Manaus.

Atuando em casa, o Leão só ganha em números para o rival Bahia. Com apenas 42% de aproveitamento, o Vitória fez 23 pontos de 54 possíveis. Até o lanterna Criciúma teve um melhor desempenho no seu terreiro: 46%.

Em contra-ponto, o Vitória é um bom retirante e costuma ter lucro nos pontos longe de casa. Este é o principal alento do representante baiano no jogo derradeiro como visitante. O time do técnico Ney Franco venceu quatro jogos fora, só dois a menos que o número de vitórias atuando em casa. Fora, o aproveitamento é de 28%, o 12º melhor na competição.

Resumindo, o Vitória não estaria ameaçado se apenas os pontos como visitante fossem computados. Dos clubes ainda ameaçados ou já rebaixados, o Rubro-Negro só não arrancou pontos em terreno inimigo diante do Palmeiras. Venceu Criciúma e Chapecoense e obteve empates contra o rival Bahia, Botafogo e Coritiba.

Quando o Vitória visita o Flamengo, pelo menos no Rio de Janeiro, não costuma se dar muito bem. No histórico, o Rubro-Negro baiano só venceu três partidas, a última em 2008, com um gol de Marquinhos.

Focados

Com vaga entre os titulares num momento de vida ou morte, o zagueiro Ednei garante que não está ansioso e sabe da responsabilidade que terá nesta reta final. "Temos que vencer. Independentemente do que aconteça, temos que vencer. Essa é a realidade que precisamos encarar. Vamos torcer por esse jogo do Palmeiras ter um resultado que nos favoreça. O Inter briga pela Libertadores. Temos que fazer nosso resultado e esperar", pregou Ednei.

Em solo amazonense, o técnico Ney Franco não pensa em outro resultado que não seja o triunfo. "Primeiramente, é uma partida decisiva para nós. Temos dois jogos e temos que vencer os dois, seis pontos em seis. O primeiro é agora, contra o Flamengo. A gente sabe que vai enfrentar uma equipe qualificada perante o seu torcedor. Mas esperamos sair com a vitória".

No lado do Flamengo, o técnico Vanderlei Luxemburgo não vai colocar uma formação reserva, mas garante que não pensa em salvar ninguém. "O Flamengo não vai jogar por ninguém, pois se você pede para outro fazer o que não conseguiu é porque você foi incompetente. Vamos buscar a vitória porque respeitamos a competição", disse.

adblock ativo