Em jogo de líderes, Vitória e Criciúma empatam no Barradão

Uma bela festa no Barradão, dentro e fora de campo. Os quase 32 mil torcedores que pagaram ingresso assistiram um eletrizante primeiro tempo com quatro gols, no empate em dois a dois entre Vitória e Criciúma na noite desta terça-feira, 4, em partida válida pela 22ª rodada da Série B.

Zé Carlos abriu o placar para o Criciúma logo aos cinco minutos. William empatou para o Vitória aos 27. Um minuto depois, Lucca colocou o Tigre catarinense novamente na frente. Mas, aos 38 minutos, Élton marcou para o Leão baiano o gol que determinou o resultado final do embate.

O resultado mantém as equipes nas duas primeiras posições da competição. O Vitória continua na liderança com 49 pontos, três acima do Criciúma, segundo colocado.

Na próxima rodada, o Vitória joga fora de casa contra o Ipatinga no sábado, 8, às 16 horas. No mesmo dia e horário, o Criciúma recebe no Heriberto Hulse o América-MG.

Quatro gols - Mesmo com mais volume de jogo durante todo o primeiro tempo, o Vitória foi surpreendido pelo Criciúma logo ao cinco minutos da etapa inicial. Lucca recebeu um ótimo lançamento e chutou cruzado de dentro da área. O artilheiro Zé Carlos, bem colocado, desviou e abriu o placar no Barradão.

Empurrado pela torcida, o Vitória continuou na pressão e conseguiu chegar ao empate aos 27 minutos. E o gol foi muito sofrido, mas cheio de garra. Willie chutou forte de fora da área e o goleiro Michel Alves espalmou. No rebote, Élton chutou à queima-roupa, forçando o goleiro do Criciúma a fazer outra grande defesa. Mas, na terceira jogada, a bola sobrou livre para William, que empurrou para a rede.

Entretanto, o Vitória não teve nem tempo de comemorar. Logo um minuto depois, o Criciúma voltou a ficar na frente no placar. O rápido e habilidoso Lucca ganhou da marcação na esquerda, dominou e bateu colocado no canto de fora da área, sem chance para o goleiro Deola.

O rápido gol não diminuiu a vontade dos jogadores do Vitória, que continuaram lutando até conseguirem marcar o gol de empate no Barradão. Após o escanteio cobrado por Pedro Ken, Élton subiu mais que a defesa do Criciúma, desviando de cabeça para marcar o segundo gol do rubro-negro baiano no jogo.

Lances duvidosos - Após o eletrizante primeiro tempo, as duas equipes diminuíram a velocidade e adotaram posturas mais cautelosas, apesar de ambas as equipes buscarem os três pontos.

Além de uma boa chance perdida por Marquinhos, que entrou no segundo tempo, a etapa final foi marcada por alguns lances duvidosos, com as duas equipes pedindo pênaltis em jogadas em cima de Élton (Vitória) e Válber (Criciúma), que não foram marcados pelo árbitro da partida.

Ao final da partida, nenhum dos dois times saiu de campo como vitorioso ou derrotado e, pelo bom jogo demonstrado no primeiro tempo, ambas as torcidas podem ficar com a sensação que os dois times são fortes candidatos para estarem na primeira divisão em 2013.

