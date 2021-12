Em jogo de 5 gols, Vitória bate Atlético-PR e é vice-líder

No último jogo pelo Brasileirão antes da pausa para a Copa das Confederações, o Vitória derrotou o Atlético-PR por 3 a 2 na tarde deste domingo, 9, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador), em partida valida pela quinta rodada. Com o triunfo, o terceiro no campeonato, o Leão assumiu a vice-liderança do torneio nacional.

Num jogo emocionante com cinco gols, com boas oportunidades para as duas equipes, se sobressaiu quem soube aproveitar melhor as oportunidades. O Leão, mesmo desfalcado de sete jogadores, foi mais objetivo que o adversário paranaense e saiu de campo com o triunfo. Pelo lado rubro-negro, Escudero, Biancucchi e Cáceres balançaram a rede. Éderson e Luiz Roberto marcaram para o Atlético-PR, mas não evitaram a derrota do time, a segunda no Brasileiro.

O Leão, que em cinco jogos soma três vitórias, um empate e uma derrota, chegou aos 10 pontos ganhos, um a menos que o líder Coritiba. Já o Furacão, que conquistou apenas uma vitória no campeonato, permanece com cinco pontos, na 14º posição.

O próximo desafio do Vitória será no dia 7 de julho, um domingo, contra o Goiás, que foi derrotado pelo Fluminense, também nesta tarde, por 2 a 1. O jogo acontecerá no Serra Dourada, em Goiânia, às 16h. No mesmo dia, o Atlético-PR receberá o Grêmio, às 18h30.

Jogo aberto

Longe do Barradão, que está servindo de centro de treinamento de seleções para a Copa das Confederações, o Vitória mandou o jogo contra o Atlético-PR em Feira de Santana. Um triunfo poderia resultar em uma boa colocação entre os quatro primeiros, antes da parada para a Copa das Confederações. E a primeira boa oportunidade veio logo aos cinco minutos: após cruzamento da direita, a bola sobrou para Marquinhos, que, da intermediária, arriscou o chute, mas mandou por cima do gol defendido por Weverton. A ida ao ataque logo nos primeiros minutos da partida indicou um Vitória valente, mesmo com o desfalque de sete jogadores, vetados pelo departamento médico, como o goleiro Deola, Mansur, Neto Coruja, Cajá e Dinei.

<GALERIA ID=18368/>

O Leão começou marcando a saída de bola do time adversário, que teve um início de jogo recuado, mas depois se atirou mais ao ataque. O Furacão chegou pela primeira vez aos 13 minutos. Após cruzamento de Felipe pela direita, a bola sobrou para Éderson na área. Ele arriscou o chute, mas o zagueiro Victor Ramos, de cabeça, evitou o que seria o primeiro gol do jogo. Dois minutos depois, foi a vez do Leão: após receber passe de Marquinhos, Escudero arriscou de primeira da intermediária, mas pegou mal e a bola foi longe da meta.

O primeiro gol do jogo saiu as 27 minutos. Após receber passe de Maxi Bianchucchi, o volante Luís Cáceres bateu cruzado da entrada da área e mandou no cantinho do gol de Weverton: Leão 1 a 0, para a festa dos rubro-negros em Feira de Santana. A torcida ainda comemorava quando Éderson tratou de igualar o marcador no Joia da Princesa: após cruzamento de Pedro Botelho e bate-rebate na área do Leão, a bola sobrou para o atacante, que mandou para o fundo da rede: 1 a 1.

O Vitória conseguiu ficar em vantagem novamente aos 35 minutos com o golaço marcado por Maxi Biancucchi. Após receber pela direita, o primo do Messi passou por Pedro Botelho e bateu com força da entrada da área, sem chance para o goleiro Weverton: 2 a 1 Vitória. O Furacão, que pareceu não sentir o segundo gol, poderia ter empatado ainda na primeira etapa, não fosse a trave. Aos 39, após cruzamento de Pedro Botelho, Éderson, desajeitado, cabeceou na trave, desperdiçando a boa chance.

As duas equipes tiveram boas oportunidades durante o jogo, mas Leão foi mais objetivo (Foto: Eduardo Martins | Ag. A Tarde)

Leão garante triunfo

As duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo. Em sua primeira ida ao ataque, na tentativa de aumentar a vantagem no marcador, o Leão quase marca com Biancucchi, logo no primeiro minuto. Após erro de Pedro Botelho na saída de bola, Giancarlo cruzou para o atacante argentino, que arriscou e exigiu grande defesa de Weverton. A resposta do Furacão veio aos 11 minutos com o volante João Paulo: da intermediária, ele arriscou de longe e o goleiro Wilson se esticou para mandar para escanteio.

Os treinadores das duas equipes fizeram alterações. No Vitória, Caio Júnior trocou Giancarlo por Rômulo - que fez sua estreia -, substituiu Marquinhos por Willie e colocou Pedro Oldoni em lugar de Maxi Biancucchi. Em desvantagem e audacioso, o Furacão criou boas oportunidades, sobretudo com o meia Paulo Baier. Aos 19 minutos, ele cobrou escanteio e encontrou Luiz Alberto, que cabeceou firme e exigiu grande defesa de Wilson. Aos 27, o Atlético chegou mais uma vez com Baier, que teve boa oportunidade com um erro da defesa rubro-negra, mas mandou por cima após dominar no peito na área.

De tanto insistir, o time paranaense chegou ao gol de empate aos 34 minutos. Após cobrança de falta de Paulo Baier, o zagueiro Luiz Alberto mandou de cabeça para a rede após a bola passar por toda a defesa do Leão: 2 a 2. Vendo a vitória escapar, o torcedor rubro-negro ficou apreensivo até os 41 minutos, quando Escudeiro apareceu para deixar novamente o time baiano à frente do marcador. Ele recebeu livre na área e, mesmo após esbarrar no zagueiro Juninho, conseguiu mandar a bola para o fundo do gol: Vitória 3 a 2.

O time do Atlético foi para o tudo ou nada e quase marca à dois minutos do fim do jogo. Após cobrança de falta de Paulo Baier, Luiz Alberto cabeceou na trave. No rebote, Pedro Botelho bateu forte e o goleiro Wilson salvou o Vitória e garantiu o triunfo em Feira.

