Em intensa variação, esquema contra o Santos terá dois atacantes

Cinco partidas atrás, o técnico Argel Fucks estabeleceu um rodízio curioso no Vitória. Um esquema é usado em jogos fora de casa. Já quando a partida ocorre em Salvador, a estratégia é outra.

O critério de escolha é básico. Nos embates como mandante, o treinador aposta em uma equipe mais agressiva, com três atacantes. Naqueles como visitante, um componente do trio sai para que o time fique mais cauteloso.

O jogo de amanhã, às 18h30, na Vila Belmiro, contra o Santos, não fugirá à regra. Se Marinho, Zé Love e Kieza formaram a linha de ataque no triunfo, por 3 a 2, sobre o Atlético-PR na Toca, o lateral esquerdo Euller substituirá Zé Love no confronto com o Peixe. Ele fará a função de meia pela esquerda, uma alternativa com clara intenção defensiva.

Quem confirma é o volante José Wellison, que na partida vai atuar improvisado como lateral direito: “O professor Argel colocou Euller pra fechar o lado direito do Santos, que é de Victor Ferraz. Ele sobe muito, apoia bastante. Aí, Euller vai jogar ali para dar uma contensão melhor. E a gente vai fechar a linha com quatro jogadores ali atrás para não tomar gol e ter melhor condição de ataque”.

Além do lateral Victor Ferraz, o Santos ainda conta com a revelação Vitor Bueno no lado direito do seu setor ofensivo. Há também a possibilidade de variação com o outro atacante: o colombiano Copete.

A preocupação, sendo assim, mostra-se totalmente justificavél. Porém, os números indicam que o Vitória tem mais chance de sucesso com o 4-3-3. Foi usando os três atacantes que Argel conseguiu seus dois únicos triunfos como visitante à frente do time: no 4 a 1 sobre a Chapecoense e no crucial 1 a 0 para cima do Inter.

Quando começou com a tática mais cautelosa, faturou apenas um ponto, no 2 a 2 com o Fluminense em solo carioca. Antes, com uma dupla ofensiva, havia perdido para Ponte Preta (2 a 0) e Sport (1 a 0).

A ousadia de ir a campo quase sempre com um trio de ataque mesmo nos jogos fora de casa fez o Vitória ter uma campanha digna como visitante, a 12ª melhor do Brasileirão. Em casa, a equipe decepciona. Só três times têm desempenho pior como mandante.

Afora tudo isso, a esperança reside nos pés do ídolo Marinho. Nos últimos duelos em território inimigo, ele só esteve presente em um, justamente a igualdade com o Flu – na qual marcou um gol e deu uma assistência. Nas derrotas para Ponte e Sport, estava fora por causa de uma contusão.

Desde que Marinho voltou da lesão, o Vitória alcançou quatro pontos em seis disputados, com três gols e duas assistências do alagoano.

No turno inicial, naquela vez por conta de uma suspensão por acúmulo de cartões amarelos, Marinho se ausentou do duelo com o Peixe, que venceu por 3 a 2 no Barradão.

