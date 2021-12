Em evento aberto à torcida, Vitória lança novos uniformes para a temporada

O Vitória lançou na noite desta quinta-feira, 30, seus novos uniformes para a temporada 2019. O evento, realizado na loja de material esportivo Centauro, localizada no Salvador Shopping, teve a participação do cantor Robyssão, que fez a recepção da torcida na chegada ao local.

Além disso, grandes ídolos da história do clube marcaram presença na apresentação do novo manto rubro-negro, entre eles André Catimba, Rodrigo Chagas, Flávio Tanajura.

"Casou com o momento de mudanças que estamos vivendo e de uma crescente, que com certeza iremos ter. A nossa expectativa é que consiga mudar também dentro de campo, com os reforços que estão chegando. A equipe está se montando, diferente de quando começou o campeonato. Esperamos trazer a esperança para o torcedor e voltar para a primeira divisão", disse o ex-zagueiro e atual auxiliar técnico do clube, Flávio Tanajura.

Personalidades e ídolos do clube estiveram presentes no lançamento dos novos uniformes

Torcedor símbolo do Leão, Ramalho Barreto, mais conhecido como ' Coroa Marrento', elogiou o evento e falou sobre essa esperança que tem depositado com a chegada da nova administração.

"Magnífico! achei um evento muito bacana. É um momento muito especial para o nosso clube. Eu tenho certeza que dará tudo certo sob o comando do presidente Paulo Carneiro. Só faltou alguém para fazer o Sou Mais Vitória. Com certeza, conseguiríamos mais alguns", falou.

A data da divulgação estava prevista para o dia 13 de maio, aniversário de 120 anos do clube. No entanto, devido à troca de gestão ocorrida no final de abril, a nova diretoria resolveu adiar o lançamento na tentativa de melhorar as cláusulas de contrato com a nova marca.

Vazamento do uniforme

Mesmo com o evento marcado para começar às 19h30, muitos torcedores já haviam tomado conhecimento sobre os novos padrões devido a um vazamento feito pela loja virtual Fut Fanatics, nesta manhã. O presidente Paulo Carneiro se posicionou sobre o assunto.

"O vazamento é de uma empresa que fez uma parceria em e-commerce com o Vitória na gestão passada. Ela foi alertada de que não era para vazar. Tinham conhecimento mas, assim mesmo, vazou. Ela até merecia outra coisa, porém vamos tratá-la como deve ser tratada", disparou o dirigente.

Paulo Carneiro disparou sobre o vazamento dos uniformes

Questionado sobre a possibilidade de realizar uma venda de camisas a preço popular, o gestor foi bastante incisivo na resposta, e ainda aproveitou para alfinetar o rival. "Não existe essa história de preço popular, o Vitória precisa acabar com isso. Precisamos de dinheiro. Quem sempre foi time popular não é o Vitória, vocês sabem muito bem quem são. Comigo não vai ter promoção nunca mais", disse Paulo Carneiro.

Listras verticais

Fabricado pela fornecedora italiana Kappa, o novo manto rubro-negro marcou o retorno das listras verticais nas camisas do clube. A última vez em que isso ocorreu foi no ano de 2015, quando o Vitória era patrocinado pela Puma.

Por sinal, foi também com a Puma que o Vitória apresentou seu último terceiro uniforme. Sobre o planejamento de um possível padrão alternativo para esta temporada, o diretor da Kappa, André Giglio, deu algumas pistas. "Tá no forno, mas não posso adiantar muita coisa. É segredo de estado", revelou.

Em entrevista à imprensa, o presidente do Leão também aproveitou para abordar alguns assuntos de interesse do torcedor:

Contratações

"Já veio quem tinha que vir. Não temos, nesse momento, expectativa com nenhum jogador do Palmeiras. Ainda temos um crédito com eles, mas quem sabe em outro momento. Agora chegou o Wesley e o Vitória precisa de, no máximo, mais umas duas contratações para fechar o elenco para a temporada".

Negociações com a Fonte Nova

"Estão caminhando. Essa semana teremos outra rodada de negociações. É um processo normal de adaptação e ajuste de uma nova casa de espetáculo. Vamos ver se termina tudo bem e que a gente possa, durante três anos, jogar na Fonte Nova".

Parada para a Copa América

"Está tudo planejado. Teremos dois jogos amistosos, mais de 30 sessões de treinamento, oito dias de descanso, já planejamos tudo".

Em evento aberto à torcida, Vitória lança novos uniformes para a temporada | Foto: Divulgação/ATarde

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

