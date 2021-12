Em estreia, Vitória perde para o Desportiva do Espírito Santo

A estreia do leão na Copa São Paulo, nesta quinta-feira, 3, aconteceu com uma amarga derrota de 2 a 1 para o Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. A partida, que começou às 20h30, (horário de Salvador), na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, em São Paulo, terminou às 22h30.

Jogando no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães com a base alterada, o Vitória acabou cedendo ainda no primeiro tempo para o adversário capixaba, quando os dois gols foram marcados. Minutos antes do fim da partida, Wellisson marcou para o Leão, mas o gol não foi suficiente para virar o jogo. Devido a forte chuva no local, o técnico Laelson mudou o time titular, trocando Ruan por Maykon Douglas e deixando Matheus João no banco, no lugar de Gabriel.

O Vitória aparece no grupo 14 da Copinha, ao lado do próprio Desportiva-ES, União Barbarense-SP e Novorizontino-SP. Ao todo, a competição conta com 128 times divididos entre 32 grupos. A disputa que começou na quarta-feira, 2, termina no sábado, 25. Além do Vitória, o estado da Bahia está representado pelo seu rival, o Esporte Clube Bahia, que, até o momento faz a melhor campanha dos times nordestinos no torneio, além de Vitória da Conquista, Jacobina e Atlântico.

