Em estreia na Série B, Vitória terá algoz pela frente no Barradão

Após a divulgação da tabela da Série A do Brasileirão, na quinta-feira, 27, foi a vez da 'Segundona' ter sua primeira rodada definida nesta sexta, 28. Com isso, o Vitória terá um velho algoz pela frente, logo em sua estreia. Sem vencer a equipe nos último quatro confrontos, o Leão joga com o Sampaio Correa, no Barradão, no fim de semana do dia 1º de maio (confira todos os confrontos do Leão abaixo).

Coincidentemente, na Série B de 2015, o Vitória estreou justamente contra a equipe maranhense. Na ocasião, a 'Bolívia Querida' venceu o Leão no dois turnos por 0x2 e 1x0, respectivamente. Ao todo, as equipes jogaram sete vezes com quatro triunfos para o Sampaio Correa e apenas dois triunfos para o lado Rubro-Negro.

Logo na primeira rodada, os três times que estavam na Série A no ano passado jogam em seus domínios. O Cruzeiro recebe o Botafogo-SP, enquanto o CSA mede forças com o Guarani, no Alagoas. Em Santa Carina, o Avaí enfrenta o Náutico, campeão da Série C. O único time que veio da elite e jogará fora de casa na estreia é a Chapecoense, que viaja até São Paulo para duelar com o Oeste.

