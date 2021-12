Em entrevista, Luiz Gustavo comenta sua nova função

Versátil, Luiz Gustavo vira opção mais uma vez no Vitória. Com as ausências dos zagueiros Victor Ramos e Kadu, suspensos por cartões, o jogador deve ser a principal novidade no setor de defesa do rubro-negro diante do Corinthians, no próximo domingo, 3.

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 31, o jovem atleta comentou sobre a sua nova função na equipe. "Temos que dar confiança ao parceiro que entrar no grupo. Se errar, vamos apoiar. Se acertar, vamos aplaudir. Mesmo sem entrosamento, não vai ser difícil. Quem tem entrado no time, está dando conta do recado."

Abordado sobre o duelo contra o Timão, o coringa rubro-negro prega respeito. "Primeiramente, temos que ter sabedoria para jogar, ter calma para saber atacar e defender bastante na hora correta. Temos consciência da dificuldade que nos espera no jogo, diante da qualidade do time do Corinthians."

Luiz Gustavo também falou da sensação de estar diante do estádio cheio. "Dá um frio na barriga, mas quando entramos em campo esquecemos isso e mostramos futebol. Fico imaginando o Barradão. Não tem explicação ver esse estádio lotado, a torcida incentivando, vibrando para buscarmos os três pontos."

O polivalente jogador ainda revelou a expectativa do elenco para uma possível classificação da equipe à Libertadores: "É o que nós almejamos, encaramos os jogos como decisões, em que cada ponto será decisivo lá na frente."

