Em jogo eletrizante, Vitória segurou o Sport e garantiu o empate em 1 a 1 na tarde deste sábado, 1º, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A partida foi válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Os gols da partida foram marcados por Guilherme Rend e Lucas Mugni, ambos na segunda etapa.

Em duelo eletrizante, Vitória fica no empate com o Sport na Arena Pernambuco

Com o resultado, o Vitória ocupa, temporariamente, a terceira posição do Grupo B, com apenas dois pontos. Enquanto isso, o Sport chega a quatro pontos e divide a liderança do Grupo A com Bahia e River-PI.

Neste domingo, 2, às 16h, o time sub-23 do Leão da Barra entra em campo novamente pela 4ª rodada do Baianão, contra o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior. A equipe principal volta a campo no próximo sábado, 8, em clássico Ba-Vi, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

O jogo

Durante boa parte da primeira etapa, o Sport teve o domínio da partida. Com as linhas mais avançadas, o Leão da Ilha encurtava os espaços do Vitória e se aproveitava dos erros de passe do time baiano. Logo aos 5 minutos, Leandro Barcia recebeu lindo passe dentro da área e mandou para o fundo das redes. No entanto, o bandeirinha anulou o tento marcado pelo time da casa.

Cinco minutos depois, aos 10, começava a brilhar a estrela de um dos que seriam o destaque da partida: o goleiro Ronaldo. Após dividida entre Lucas Mugni e Maurício Ramos, o argentino levou a melhor e saiu na cara do arqueiro baiano, que se 'agigantou' para fazer a defesa.

O primeiro lance de perigo do Vitória só foi acontecer aos 18 minutos, quando Fernando Neto resolveu arriscar de longe e mandar por cima do gol de Luan Polli. Na metade da primeira etapa, o Leão da Barra começava a esboçar uma reação. Mesmo sem exigir defesa do goleiro mandante, o Vitória chegou a criar três chances de perigo em menos de cinco minutos.

Passada a blitz do Rubro-Negro baiano, foi a vez de Ronaldo entrar em cena novamente. Aos 27, Elton recebeu passe e chegou batendo de primeira, a bola ainda desviou no meio do caminho e o goleiro do Vitória se recuperou muito bem para a defesa.

O Sport continuava em cima e, após cobrança de falta batida por Yan, o árbitro viu bola na mão do atacante Vico, que estava na barreira, e marcou pênalti. Depois de muita reclamação por parte dos atletas do Vitória, o juiz Marcelo Aparecido consultou o auxiliar e voltou atrás, anulando a penalidade.

Assim, as duas equipes foram para o vestiário sem gols, mas com amplo domínio da equipe da casa. Para vencer, Geninho precisaria não mudar apenas uma peça ou outra, mas sim, a postura da equipe dentro de campo que ficara, durante boa parte da primeira etapa, encurralada com a pressão do time pernambucano.

E assim foi feito. Logo nos minutos iniciais da partida, já se via um Vitória mais intenso, com mais movimentação e troca de passes. Aos 5, Gerson Magrão mandou a bola no segundo poste e encontrou Vico bem posicionado para cabecear e Luan Polli fazer boa defesa. Aos 10, Carleto cobrou escanteio fechado e Luan Polli subiu para afastar. Na sequência, Alisson Farias ainda finalizou para nova defesa do goleiro do Sport.

Como diz o velho ditado: "Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura". Assim, o Vitória conseguiu romper o ferrolho montado pela defesa pernambucana e o goleiro Luan Polli. Aos 11 minutos, em mais uma bela atuação de Guilherme Rend, o volante recebeu de fora da área e soltou um petardo que entrou no cantinho da meta, abrindo o placar para o Leão da Barra.

Com a necessidade de reação, o técnico Gilson Kleina fez duas mudanças no Sport. Tirou os atacantes Yan e Elton, para dar lugar a Ewandro e Hernane. O 'Brocador' entrou querendo jogo. Logo nos primeiros cinco minutos em campo, mais precisamente aos 19, ele sofreu uma falta que Raul Prata cobrou para mais uma grande defesa de Ronaldo.

A resposta veio três minutos depois. O Vitória puxou contra-ataque em velocidade, Vico recebeu pela direita e finalizou para grande defesa de Luan Polli. Na sequência, Alisson Farias puxou para dentro e mandou para fora. No entanto, a tréplica do Sport foi fatal. Aos 30 minutos, Marquinhos - que havia acabado de entrar no lugar de Jean Patrick - finalizou em cima de Lucas Mugni, que saiu cara-a-cara com Ronaldo e encobriu o goleiro do Vitória, dando números iguais à partida.

Com o placar em 1 a 1 e pouco menos de 15 minutos para o fim do duelo, as duas equipes foram para o famoso 'tudo ou nada'. Geninho queimou logo duas substituições, colocando Ruan Levine e Tenório nos lugares de Vico e Guilherme Rend, respectivamente.

Nos minutos finais, Vitória e Sport criaram apenas duas chances de real perigo para cada lado, ambas com dois milagres de seus respectivos arqueiros. Aos 36, Tenório soltou uma pancada de fora da área e Luan Polli fez grande defesa e, por fim, aos 45, Willian Farias avançou pela esquerda e cruzou para Hernane que dominou e bateu para Ronaldo impedir o gol mais uma vez e garantir o empate para o Rubro-Negro baiano.

*Sob a supervisão de Nelson Luis

