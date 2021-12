O primeiro confronto da história entre Vitória e Unirb foi bastante agitado, com um empate de seis gols em 3 a 3 na noite desta quarta-feira, 17, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas, pela rodada de estreia do Baianão 2021. Com boa parte do time formado por atletas da base, o Leão chegou a abrir dois gols de vantagem, sofreu o empate, voltou à dianteira, mas os donos da casa igualaram novamente o placar nos acréscimos.

Alex Torres Em duelo de seis gols, Vitória empata com o Unirb na estreia do Baianão

Os atacantes Samuel, David e Eron marcaram para o Rubro-Negro, enquanto o zagueiro Dedé e o atacante Dú Paraíba (duas vezes) empataram para o Unirb. Até o momento, somente as duas equipes jogaram na competição e estão empatadas, cada uma com um ponto.

Agora, o foco do Vitória está no xará do interior do estado: Vitória da Conquista. Leão e Bode se enfrentam neste sábado, 20, no estádio Manoel Barradas, em Salvador, pela 2ª rodada do certame estadual. A primeira partida do Rubro-Negro no Nordestão será somente no dia 27 de fevereiro, contra o Santa Cruz, também na capital baiana.

Domínio do Leão

A premissa do primeiro tempo para o confronto foi um duelo de ataque contra defesa. De um lado, a garotada do Vitória queria mostrar resultado e, para isso, o goleiro Deijair precisou trabalhar bastante nos 45 minutos inicias. A primeira boa oportunidade apareceu logo aos 7 minutos, após o atacante David aparecer sozinho e finalizar de fora da área para a defesa do arqueiro do Unirb.

O Leão seguiu com o pé no acelerador. Cinco minutos depois, foi a vez do centroavante Samuel arriscar de fora da área, novamente Deijair apareceu para defender. Apesar de ter o mando de campo, o Unirb parecia não esboçar nenhuma reação, com a bola circulando sem muita dificuldade nos pés dos jogadores do Vitória.

Aos 20 minutos, David foi lançado e rolou a bola para o meia Fernando Neto — atual ‘camisa 10’ rubro-negro — que veio de trás e pegou de primeira, mandando uma bola venenosa que ainda quicou na frente de Deijair para espalmar novamente. O tento parecia questão de tempo e ele veio aos 25, em cobrança de escanteio de Eduardo que Fernando Neto desviou de cabeça e Samuel apareceu para mandar para o fundo das redes.

Do lado Rubro-Negro, o goleiro Yuri seguia sem sujar o uniforme. A primeira aparição do arqueiro só aconteceu aos 29 minutos, após cruzamento de Dener que ele subiu para segurar. A resposta desproporcional do Leão apareceu aos 35, em nova finalização de Samuel que Deijair apareceu muito bem para defender.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 37, o Vitória teve uma das chances mais claras da partida. Vico foi lançado completamente sem marcação, driblou o goleiro do Unirb, mas ficou sem ângulo e preferiu rolar para David vir de trás e finalizar à esquerda da meta de Deijair, que já estava batido no lance. Assim, mesmo com as chances, o Rubro-Negro foi para o vestiário com o placar mínimo.

Reação dos mandantes

Sem conseguir levar perigo à meta rubro-negra, o técnico Laelson Lopes sacou o meia Henrique Coelho e colocou o atacante Vinícius. No entanto, o domínio seguiu com a equipe soteropolitana. Aos 2 minutos, Samuel ganhou em velocidade e chutou para defesa de Deijair. Oito minutos depois, o meia Eduardo lançou a bola na área e David apareceu para empurrar para o fundo do gol, ampliando para o Leão da Barra.

Quando o jogo parecia sem muita dificuldade para os comandados de Rodrigo Chagas, o ‘caçula’ do Baianão resolveu surpreender em sua primeira chance de perigo, aos 14, também na bola parada. O meio-campista Carlos Magno cobrou falta dentro da área e o zagueiro Dedé subiu para cabecear à queima-roupa para o goleiro Yuri e diminuir o placar no Carneirão.

A empolgação com o gol fez Laelson Lopes mexer duas vezes na equipe. Os meias Rafael Granja e Carlos Magno saíram para entrada do volante Welton e do atacante Dú Paraíba. Rodrigo Chagas também resolveu mudar o setor ofensivo do rubro-negro, o atacante Vico deixou o campo para entrar Ruan Levine.

Depois de ter mais volume de jogo durante boa parte do confronto, o gás do Vitória parecia ir se esgotando aos poucos e dando espaço para uma sutil animada dos donos da casa, mas que terminava esbarrando na discrepância técnica dos elencos. Aos 30 minutos, o zagueiro João Victor errou a saída de bola e entregou para Dú Paraíba que arrancou em velocidade e chutou próximo à meta defendida por Yuri.

A queda de rendimento fez o comandante rubro-negro mexer novamente no ataque. Os autores do gol, Samuel e David, saíram para dar lugar a Ruan Nascimento e Eron, esse último reestreando pelo Vitória após temporada de empréstimo no Remo. Mesmo assim, os mandantes seguiram em cima e conseguiram empatar, aos 35, após Dú Paraíba cruzar rasteiro e Leocovick desviar contra o próprio patrimônio. Mesmo com a interferência, o gol foi assinalado para o atacante.

Não deu tempo nem do Unirb comemorar. Dois minutos depois, a defesa dos donos da casa falhou e o mesmo Leocovick aproveitou para cruzar na área, Eron desviar e Ruan Nascimento mandar de letra para o fundo das redes. Inicialmente, o juiz chegou a invalidar o gol, mas, depois de consultar o bandeirinha, o tento foi validado.

Muitas emoções ainda foram reservadas para os acréscimos da partida. Aos 46, o Leão teve duas chances em sequência de tentar o quarto gol, com Eron e Ruan Nascimento, respectivamente, que Deijair apareceu em ambas para defender. Quando tudo parecia encaminhado para o primeiro triunfo do Vitória, Dú Ferreira avançou novamente sozinho pela esquerda e bateu cruzado, empatando a partida aos 47 minutos e colocando números finais para o duelo.

adblock ativo