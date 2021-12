Em duelo das faixas, Vitória e Inter abrem Brasileirão

Campeões estaduais na Bahia e no Rio Grande do Sul, respectivamente, Vitória e Internacional abrem no início da noite deste sábado, 25, na Arena Fonte Nova, a edição de 2013 da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de a bola rolar, as duas agremiações trocarão entre si faixas comemorativas dos seus respectivos títulos locais. Mas a amizade para por aí: depois, os dois times darão o pontapé inicial no torneio mais equilibrado do futebol mundial.

Desde a edição de 2013, o Brasileirão é disputado no sistema de pontos corridos. Mais uma vez, portanto, os 20 clubes participantes se enfrentarão entre si, em jogos de ida e volta. Será campeão aquele clube que somar mais pontos. Os três primeiros garantirão vagas na Taça Libertadores da América. A Liga dará ainda oito vagas para a Copa Sul-Americana. Os quatro últimos serão rebaixados para a Série B.

Nas três últimas participações do Leão, em 2008, em 2009 e em 2010, o time baiano terminou em 10º, em 13º e em 17º, respectivamente. O colorado ficou em 7º, na edição de 2010, em 15º, no ano de 2011, e em 10º, no ano passado.

Além de Vitória x Inter, a rodada inaugural da Série A tem ainda os duelos Vasco x Portuguesa, Corinthians x Boafogo, Grêmio x Náutico, Ponte Preta x São Paulo, Criciúma x Bahia, Santos x Flamengo, Fluminense x Atlético-PR, Cruzeiro x Goiás e Coritiba x Atlético-MG.

Vitória - O Leão entra no Brasileirão em alerta: apesar da recente conquista do Campeonato Baiano, viu ruir as suas chances de conquistar a Copa do Brasil na última quarta-feira, 22, depois de ter sido eliminado pelo Salgueiro em plena Arena Fonte Nova. Era apenas a segunda fase do torneio.

Então sob o olhar vigilante da torcida rubro-negra, o técnico Caio Júnior tentará um triunfo na estreia para dar continuidade ao su trabalho com maior tranquilidade.

O treinador, porém, segue com alguns desfalques importantes: não poderá contar com o goleiro Deola, que passará por cirurgia na mão, e sem os volantes Michel e Luís Alberto, que ainda se recuperam de lesões.

O comandante do Leão não faz mistério em relação aos substitutos: Wilson segue no gol e a dupla de volantes será formada por Neto Coruja e Cáceres. Nino Paraíba e Renato Cajá eram dúvidas para a partidas, mas foram confirmados pelos médicos do clube.

Inter - Diferentemente do Vitória, o Internacional se inicia na Série A bem resolvido com a sua torcida: o time gaúcho faturou o estadual e faz uma campanha sólida na Copa do Brasil, onde avançou à terceira fase depois de ter batido o Santa Cruz.

Para encarar o rubro-negro, o técnico Dunga terá dois desfalques: o jovem atacante Caio, que ainda se recupera de cirurgia, e Leandro Damião, que foi poupado pelos médicos do Colorado.

Apesar das duas baixas, Dunga traz para Salvador um time muito competitivo, com destaque para o experiente zagueiro Juan, o meia D'Alessandro e o atacante uruguaio Forlán.

Para a vaga de Leandro Damião, o treinador do Colorado lançará mão de Rafael Moura, jogador que já passou pelo Vitória.

