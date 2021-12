Em desvantagem, Vitória tenta avançar contra o Mixto

Só um triunfo interessa na noite desta terça-feira, 16, no Barradão, em partida de volta contra o Mixto-MT, para que o Vitória possa avançar rumo à segunda fase da Copa do Brasil.

Já que perdeu por 2 a 1 no jogo de ida, na última quarta-feira, 10, o rubro-negro precisa agora de um triunfo mínimo de 1 a 0. Se vencer por 2 a 1, leva a decisão para os pênaltis. De acordo com o critério de desempate, que privilegia os tentos marcados fora de casa, qualquer outro triunfo do Leão por um gol de diferença dará a classificação ao Tigre. O time mato-grossense joga pelo empate.

O duelo diante do Mixto pode representar também um divisor de águas no atual momento do Vitória: sem apresentar um bom futebol há dois jogos, quando perdeu para o próprio Mixto e para o Botafogo-BA, o time baiano precisa quebrar a desconfiança da sua torcida, que ainda tenta esquecer a eliminação vexaminosa na Copa do Nordeste, em fevereiro.

Ao contrário do Vitória, o Mixto chega ao duelo em Salvador com o histórico recente de ter vencido as duas últimas partidas que disputou: além do duelo sobre o Leão, também venceu o Luverdense, em partida válida pelo estadual do Mato Grosso. No total, o Tigre está invicto há quatro jogos.

O vencedor do confronto entre Vitória e Mixto pegará o time que levar a melhor no duelo entre Salgueiro e Boa Esporte. No primeiro jogo, disputado em Pernambuco, o Salgueiro venceu por 2 a 0. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 17, em Minas Gerais.

Vitória - O meia Renato Cajá cumpre o último jogo de suspensão em competições nacionais e desfalca o Vitória mais uma vez diante do Mixto. Quem também segue fora do time é o atacante Marcelo Nicácio, que ainda se recupera de uma lesão muscular.

De acordo com o treino coletivo da última segunda-feira, 15, Caio Júnior parece decidido a lançar mão de Marquinhos no setor de criação. Dinei está mantido no ataque.

O treinador rubro-negro promoverá mudanças também no setor defensivo: recuperados de um corte na cabeça e de uma virose, respectivamente, o zagueiro Gabriel Paulista e o volante Michel reassumem a titularidade.

No banco de reservas, o treinador deverá apresentar uma novidade: o atacante Lúcio Maranhão, que estava sendo pouco utilizado. Depois da derrota para o Mais Simpático, o volante Fernando Bob foi afastado do elenco principal.

Mixto - O time do técnico Cláudio Adão deverá ter mudanças em relação ao primeiro jogo contra o Vitória. O treinador do alvinegro mato-grossense, porém, ainda não sabe se terá todos os jogadores à sua disposição.

O Mixto pode jogar desfalcado de até três jogadores. A principal dúvida é o atacante Felipe Adão, filho do treinador, que ainda não está totalmente recuperado de lesão. Se Felipe não puder mesmo atuar, Marcley deverá ser mantido no ataque.

Outra incerteza está no setor de defesa: o zagueiro Kall, que havia sido titular no jogo de ida, voltou a virar motivo de preocupação para os médicos do clube e também pode ficar de fora. Odaiu é o principal candidato a substituto.

O volante Kiko é outro que também pode ser vetado. Em seu lugar, Cláudio Adão pode lançar mão de Gean ou de Elber.

