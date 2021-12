Em "despedida", Vitória estreia com derrota na Copa do NE

Em 2013 foi superioridade absoluta jogando em casa. A julgar pela estreia na temporada atual, nem tanto. O Vitória recebeu o América-RN na noite deste domingo, 19, no Barradão, pela primeira partida na Copa do Nordeste, e acabou tombando por 3 a 0 e largou em último lugar no Grupo A da competição.

Com uma pintura de Rafinha, aos 33 minutos da primeira etapa, e dois gols de Alfredo, um em cada tempo, o Mecão aproveitou a falta de entrosamento da zaga do Vitória e a superioridade numérica em campo - William Henrique foi expulso aos 38 minutos de jogo - e dominou a partida.

E o nome do jogo, Alfredo, entrou em campo em uma situação nada agradável. Logo aos 13 minutos de partida, uma lesão tirou o atacante Max de campo (assim como o meia Dener, logo depois). Mas o suplente deu conta do recado, marcou dois e comandou o triunfo do América-RN fora de casa.

O resultado levou o time potiguar ao primeiro lugar do Grupo A, com o mesmo número de pontos do Sergipe, que bateu o Confiança-SE no sábado, 18, mas com maior saldo de gols.

A partida marcou a também "despedida" do torcedor rubro-negro do santuário que trouxe as melhores comemorações em 2013 - foram somente quatro derrotas em 26 partidas disputadas na temporada passada.

O estádio passará por uma reforma no gramado estará à disposição da Fifa, servindo como Centro de Treinamento durante a Copa do Mundo.

O Leão agora se prepara para o compromisso longe de sua torcida. Na próxima quarta-feira, 22, às 21h15 (horário de Salvador) o time encara o Confiança-SE, no estádio Fernando França, na cidade de Carmópolis, em Sergipe.

Já o América-RN recebe o Sergipe no dia seguinte, às 19h15, no estádio José Nazareno do Nascimento, o Nazarenão, na cidade Goianinha, no Rio Grande do Norte.

Superioridade do Mecão

A diferença na preparação física e a disparidade na falta de entrosamento da defesa do Vitória ficaram evidentes durante a partida. E sem ter nada a ver com os problemas do rubro-negro, o América-RN veio ao Barradão e cumpriu o seu dever.

No papel, a folha salarial de pouco mais de R$ 2 milhões mensais mostra que a diferença técnica do time baiano, somados ao fator casa, seriam preponderantes para o resultado positivo. Ledo engano. Na prática, o América-RN passeou no Barradão e liquidou a partida.

A expulsão de William Henrique fragilizou ainda mais o time do Vitória, que iniciou a partida com três atacantes e viu o poder de fogo ser reduzido com a ausência do Pica-pau, e pouco criou perigo ao gol de Andrey.

Com Lucas Zen improvisado ao lado de Dão no miolo de zaga, o sistema defensivo não funcionou e permitiu que o time potiguar criasse as jogadas e saísse do Barradão com três pontos na bagagem.

Despedida do santuário

O fator casa foi fundamental para o Vitória alcançar a sua melhor posição na história do Brasileirão por pontos corridos. E o torcedor rubro-negro terá que se acostumar com as arquibancadas de Pituaçu e da Arena Fonte Nova pelo menos até o fim da Copa do Mundo.

A Fifa será encarregada pelas obras no gramado do Barradão, que será um dos Centros de Treinamento do Mundial.

Logo após ser eleito presidente do Vitória, o presidente Carlos Falcão confirmou a realização dos trabalhos, que irão melhorar o sistema de drenagem do gramado, que apresenta problemas em dias de chuva.

A contar pelo retrospecto recente, o desfalque vai ser sentido no time de Ney Franco: durante o segundo turno do Brasileirão de 2013, o Vitória venceu 11 partidas em casa, empatou seis e perdeu apenas duas. Somados aos triunfos no Baianão e na Copa do Nordeste, a equipe manteve um aproveitamento de 61,5% atuando em seus domínios.

