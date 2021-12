Jogando sem seis titulares, o Vitória perdeu para o Santa Cruz pelo placar de 3 a 1, na tarde deste sábado, 28, no estádio do Arruda, em Recife (PE), em jogo que marcou a despedida de ambas as equipes da Série B do Brasileirão, já que garantiram o acesso à Série A.

Thiago Conceição Em despedida da Série B, Vitória perde para o Santa Cruz

Os gols de Allan, aos 39 do primeiro tempo, Daniel Costa e Bruno Moraes aos 5 e aos 39 minutos do segundo, respectivamente, foram suficientes para consagrar o acesso da equipe pernambucana. O Vitória descontou com Vander, aos 37 minutos da segunda etapa.

O resultado fez o Rubro-Negro cair uma posição e fechar a competição na terceira colocação, com 66 pontos. Já o Santa, com o triunfo em cima do Vitória, assumiu a segunda colocação e termina a Série B com 67 pontos.

O jogo

Antes da bola rolar, havia uma clima amistoso e de confraternização entre jogadores e comissão técnica de ambas as equipes. Mas, foi só o jogo começar que a coisa mudou.

O Santa começou pressionando e, logo aos oito minutos, o atacante Grafite recebeu no campo de ataque, deu toque de calcanhar para Luisinho. Ele achou Daniel Costa, que chutou por cima do gol de Fernando Miguel.

A resposta do Vitória veio logo em seguida. Diego Renan chegou com perigo e chutou forte do meio da rua, para excelente defesa do goleiro Tiago Cardoso. A 'Cobra Coral', continuava a 'expelir' veneno e atacar a defesa do Leão constantemente. O goleiro Fernando Miguel, destaque do Vitória em toda a partida, salvava o quanto podia.

Mas, chegou uma hora em que não teve jeito. Aos 38 minutos, em cobrança de escanteio, Allan subiu mais que todo mundo e cabeceou a bola para o fundo das redes do Vitória, para delírio dos torcedores que estiveram em grande número no Arruda.

Após o gol, o Santa continuou impondo o mesmo ritmo e quase ampliou o placar ainda na primeira etapa. Aos 43 minutos, Luisinho aproveitou a sobra em cobrança de escanteio e chutou de primeira no poste direito de Fernando Miguel.

Mais gols

No segundo tempo, o Vitória buscava atacar um pouco mais, porém sem muita criação no meio de campo. Logo aos 2 minutos, Amaral tentou surpreender o goleiro do Santa com um chute por cobertura. Só que a bola subiu e cobriu a meta defendida por Tiago.

O Santa respondeu dois minutos depois com Lelê, que invadiu a área, tentou o drible em Fernando Miguel, e o paredão rubro-negro fez o desarme da jogada, tirando de tapinha pela linha de fundo.

Mas de fato, era a tarde dos pernambucanos. Na cobrança de escanteio de Daniel Costa, aos 5 minutos, a bola foi com efeito para o fundo do gol, contando com um importante e crucial desvio do zagueiro Ramon: 2 a 0.

Depois do segundo tento do Santa, ambas as equipes diminuíram o ritmo. Em determinado momento, a torcida pernambucana chegou a gritar 'olé' diante da tranquilidade da troca de passes que o Tricolor teve nesse período da partida.

Mesmo com o freio de mão puxado, o Vitória chegou o ataque em algumas oportunidades. E foi em uma dessas que Vander, aos 37, em lance característico do jogador, chutou colocado no ângulo esquerdo de Tiago Cardoso, sem chances de defesa.

Porém, quando pensava-se que o Vitória iria reagir, um balde de água fria veio 2 minutos depois. Em jogada do Santa pelo lado esquerdo de ataque, Raniel foi derrubado por Guilherme Mattis dentro da grande área.

Pênalti marcado pelo árbitro e cartão amarelo para o zagueiro. Bruno Moraes que não teve nada a ver com isso, colocou a bola em um canto e o goleiro no outro, dando números finais ao jogo.

