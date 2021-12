Em crise, Vitória enfrenta Atlético de Alagoinhas pela liderança do Baiano

Atraso nos salários de funcionários e atletas. Jogadores ameaçam não treinar. O presidente Paulo Carneiro desce ao gramado e diz – segundo o que uma fonte ligada ao elenco disse ao A TARDE – que quem não treinasse ele mandaria embora. A semana do time de transição do Vitória foi recheada de problemas, e pouco se falou de futebol. Neste sábado, 15, no entanto, é hora de focar no campo, pois o Rubro-Negro tem o Atlético de Alagoinhas pela frente, a partir de 16h30, no Barradão, em duelo que pode valer a liderança do Baiano.

Para isso acontecer, o Leão precisaria vencer o confronto por três gols de diferença. O Carcará, por sua vez, precisa de dois de vantagem. As duas equipes possuem oito pontos, e estão a três do líder Bahia. O saldo de gols do Tricolor é melhor que o de ambos.

Quanto ao débito salarial, o Vitória quitou uma parte. No início da semana, uma fonte ligada ao clube informou ao Portal A TARDE que os salários dos atletas estavam atrasados em dois meses. Alguns dos funcionários, por sua vez, estariam com seis meses atrasados a receber. “Situação tá complicada no departamento médico. Antes da chegada de Paulo Carneiro, os médicos trabalhavam no regime CLT. Assim que ele chegou, todos foram demitidos e a rescisão foi dívida em seis vezes – todos passaram a ser pessoa jurídica sem contrato. Nesses oito meses, eles só receberam dois salários e, da rescisão, só receberam quatro parcelas”, disse a fonte.

Nas quatro linhas

Apesar de todo o imbróglio envolvendo os salários, o momento do time de transição do Vitória dentro do campo é bom. A equipe ainda não foi derrotada neste Campeonato Baiano – soma duas vitórias e dois empates.

Tempo para se preparar houve. A última partida do sub-23 foi no dia 2 de fevereiro, contra o Vitória da Conquista, fora de casa. O Rubro-Negro venceu com gol de Eron, no final do segundo tempo. Eron, inclusive, vem sendo o destaque da equipe. Com três gols, é o artilheiro do Baianão, ao lado de Marcelo Nicácio, do Fluminense de Feira, e Deon, do Bahia de Feira.

O que não tem ido tão bem assim é a defesa. Em quatro jogos, foram cinco gols sofridos. A única partida que o Vitória saiu de campo sem ser vazado foi contra o Jacobina, na estreia. O Jegue da Chapada é o atual lanterna do campeonato, e um candidato forte ao rebaixamento.

Na sexta-feira, 14, o técnico Geninho relacionou 22 atletas para a partida. O lateral esquerdo Leocovick, que estava à disposição do time principal, volta para reforçar os aspirantes.

Carcará

A eliminação na Copa do Brasil, após empatar em 0 a 0 com o Botafogo da Paraíba, pesou para o Atlético de Alagoinhas, principalmente pelo lado financeiro. Por participar da primeira fase, o Carcará já recebeu R$ 540 mil, o que é bom. No entanto, se passasse, receberia mais R$ 650 mil. Vale lembrar que a folha salarial do Atlético, no início do Campeonato Baiano, era estimada em R$ 140 mil mensais.

O clube de Alagoinhas ainda disputará a Série D do Brasileiro em 2020, e precisa ter um bom elenco para o ano.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

