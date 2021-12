Em confronto direto, Vitória pega o vice-líder no Mineirão

Décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro e o Vitória permanece firme na briga pela parte de cima da tabela. E, neste sábado, o rubro-negro tem mais uma difícil tarefa a cumprir: o time entra em campo às 18h30 para medir forças com o vice líder Cruzeiro, fora de casa, em confronto direto pela posição.

O time celeste ainda não perdeu jogando em casa e tem a segunda defesa menos vazada da competição (junto com o Grêmio), com apenas 13 gols sofridos.

Em contrapartida, as atuações do Leão jogando longe dos seus domínios não foram empolgantes até o momento. O time conseguiu apenas um triunfo sem o apoio de sua toricda, quando venceu o Náutico, nos Aflitos, no distante 29 de maio, pela segunda rodada.

O Vitória ocupa a quinta posição com 22 pontos e está somente a três do adversário. Caso consiga o triunfo no Mineirão, o Leão pode voltar para casa na posição do time da casa e se aproximar do líder Botafogo.

Novidades no Vitória

As principais novidades no time rubro-negro serão na linha de frente. Quando perguntado sobre o retorno da dupla de ataque Maxi Biancucchi e Dinei para o duelo com o Cruzeiro, no Mineirão, o técnico Caio Júnior não escondeu o sorriso no canto de boca.

Há duas rodadas, os dois atacantes do Leão não atuam juntos na frente. Dinei, com dores musculares, ficou fora contra Corinthians e Ponte Preta. Já o argentino artilheiro não atuou na última rodada, no Barradão.

O último gol de Maxi foi no empate por 1 a 1 diante do Fluminense, em casa. Na ocasião, ele ainda ostentava o status de artilheiro do Brasileirão. Porém, viu o atacante da Macaca, William, assumir a ponta dos goleadores com 10 gols.

Além dos atacantes, Caio também relacionou Michel para o confronto e vai testar Dimas mais uma vez na lateral direita. O atleta atuou bem quando foi acionado e deverá assumir a vaga na partida contra o Cruzeiro.

Mundança no Cruzeiro

O técnico Marcelo Oliveira não vai poder contar com o zagueiro Bruno Rodrigo, suspenso pela expulsão na última partida, e anunciou que vai lançar mão de Léo para formar o miolo de zaga com Dedé.

No entanto, ele também será obrigado a mexer no sistema ofensivo por conta do meia Souza e do atacante Luan receberem o terceiro cartão amarelo e também não poderão ir a campo.

Henrique corre por fora para a vaga no meio campo e Martinuccio disputa a vaga ao lado de Vinicius Araujo. Oliveira não divulgou oficialmente o time titular, mas a probabilidade é que Leandro Guerreiro e William assumam a posição.

Outra notícia boa para o time da casa é o retorno do atacante Borges. O centroavante foi relacionado para a partida e deve iniciar como opção no banco de reservas. O lateral Mayke, poupado contra o Grêmio, retorna ao time e Ceará volta a ser relacionado como suplente.

