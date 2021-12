Em confronto direto, Vitória encara o Vasco no Rio

Em confronto direto para afastar a ameça do rebaixamento, Vitória e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 19h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o triunfo no último domingo, 15, diante do Náutico, o rubro-negro ainda se encontra próximo da zona da degola. A equipe baiana está com 27 pontos e é a 11ª colocada na tabela. Já o Vasco, novo integrante do grupo dos quatro piores, está na 17ª posição, com 24 pontos.

Para conseguir o segundo triunfo fora de casa no Brasileirão, o Vitória aposta na boa fase do atacante Dinei, que voltou a marcar na última partida e foi responsável pelos gols que definiram o placar no embate do primeiro turno, quando o Leão venceu a equipe cruz-maltina por 2 a 0.

Luís Alberto no meio

Para o duelo desta quarta, o técnico Ney Franco terá de fazer alterações no time. Além da entrada de Luís Alberto na vaga de Cáceres, o treinador colocou Vander no lugar de Maxi Biancucchi, também vetado pelo departamento médico.

Após resultado favorável no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o meia Escudero, que disputa uma vaga na equipe, viajou com o elenco na tarde desta terça para o Rio de Janeiro. Pela manhã, Ney Franco comandou o último treino antes da partida.

Cláusula no contratual

Com mudanças, o treinador Dorival Júnior definiu, em treino coletivo realizado nesta terça, o time que vai entrar em campo. Por conta de uma cláusula no contrato, o atacante Willie, revelado no Vitória, fica impedido de jogar. Com isso, Marlone deve atuar na linha de frente e o meia Darkson entra para fazer dupla no meio-campo com Juninho Pernambucano.

No setor defensivo, o treinador não vai contar com Jomar. Por questões físicas, o zagueiro foi vetado. Rafael Vaz é o substituto. Outro que entra na equipe principal é o volante Wendel.

