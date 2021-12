Em confronto de Leões, Vitória perde para o Sport e vira lanterna da Série B

Diante do Sport, na noite deste sábado, o Vitória viveu momentos bons no ataque e ruins na defesa. No fim das contas, a balança pesou mais para o lado negativo e o time foi derrotado por 3 a 1, neste sábado, 8, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 7ª rodada da Série B. Com o resultado, o Leão da Barra passa a ocupar a última posição na tabela de classificação.

O gol do Rubro-Negro baiano foi marcado por Anselmo Ramon, em jogada de Wesley, estreante e principal jogador do time nesta noite. A boa atuação do camisa 11, no entanto, foi ofuscada pelos erros defensivos que custaram mais uma derrota do time em 2019. Além de ser lanterna, o Vitória também tem a pior defesa da segundona, com 15 gols sofridos.

Na próxima terça-feira (11), o Leão volta a campo para enfrentar o Oeste, também como visitante, pela oitava rodada da Série B. Será o último jogo do time antes da parada para Copa América.

O jogo

Primeiro tempo Ciente de que enfrentava a pior defesa da Série B, o time do Sport já iniciou o jogo pressionando os visitantes. A primeira boa chance do jogo, no entanto, foi do Vitória. Novidade na escalação de Osmar Loss, o meia-atacante Wesley mostrou habilidade ao invadir a área, driblar o marcador e finalizar no canto. Maílson usou o pé direito para fazer uma ótima defesa e impedir que o placar fosse aberto aos 15 minutos.

A resposta dos mandantes foi com bola na rede. Aos 23 minutos, o Leão da Ilha articulou boa jogada no campo de ataque e trocou passes até Ezequiel receber na ponta direita. O atacante então cruzou rasteiro e a bola passou por toda área, com leve desvio de Sander, até chegar nós pés de Guilherme, que chutou de primeira, cheio de categoria, no cantinho de Ronaldo.

Faltou muito pouco para o Sport marcar o segundo logo na sequência. Guilherme puxou contra-ataque de três contra um, tocou para Ezequiel, mas o jogador não tomou a melhor decisão e chutou para fora, sem nem levar perigo para o goleiro visitante.

Passado o susto, veio o alívio. Aos 29 minutos Anselmo Ramon deixou tudo igual na Ilha do Retiro. A jogada foi mais uma vez construída por Wesley, grata surpresa no time titular do Vitória. O jogador de 20 arrancou pelo lado esquerdo do ataque, deixou o marcado na saudade e quando chego na linha de fundo rolou para trás, onde Anselmo Ramon estava bem posicionado e mandou uma boma sem chances de defesa para Maílson.

A alegria do time baiano não durou muito. Ainda no primeiro, aos 40 minutos, o Sport voltou a ficar na frente do placar. A defesa do Vitória saiu jogando errado e entrou a bola nos pés de Ezequiel. Ele tocou para Hernane, que deu passe 'de letra' para Charles finalizar e marcar o segundo gol dos mandantes. Segundo tempo O começo do segundo tempo foi movimentado na Ilha do Retiro. Aos cinco minutos, Wesley arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Maílson. Na sequência Sammir foi quem tentou a sorte de longa distância e mandou a bola perto do gol defendido por Ronaldo.

Se não era eficaz nas finalizações, o Vitória ao menos tentava. Em nenhum momento do segundo tempo o time desistiu do jogo e seguiu até mais presente no campo de ataque. O problema é que em uma das poucas vezes que o Sport tentou incomodar, marcou o terceiro gol.

Guilherme arriscou chute de fora da área e acertou o ângulo de Ronaldo. Um balde de água fria para equipe baiana, aos 32 do segundo tempo. Nos minutos finais Osmar Loss até promoveu a estreia de Felipe Gedoz, mas o meia não conseguiu fazer muito pela equipe, que saiu de campo derrotada pela quinta vez nessa Série B.

