Em coletivo, Caio Júnior testa nova defesa no Vitória

A longa intertemporada entre a eliminação na Copa do Nordeste e a estreia no Campeonato Baiano dá tempo de sobra ao técnico do Vitória, Caio Júnior, para testar opções na sua equipe.

Em treino coletivo que comandou na tarde desta terça-feira, 26, o comandante rubro-negro mudou todo o sistema defensivo e lançou mão de novidades no time titular.

Caio promoveu as entradas de Marcos, de Victor Ramos, de Cardoso e de Euller em lugar de Nino Paraíba, de Gabriel Paulista, de David Braz e de Mansur, respectivamente. No meio campo, o volante Rodrigo Mancha perdeu a vaga para Cáceres. Já o quarteto ofensivo teve Escudero, Renato Cajá, Maxi Biancucchi e Dinei.

Enquanto Nino Paraíba, Gabriel Paulista, David Braz e Rodrigo Mancha teriam sido sacados por escolha do treinador, o lateral-esquerdo Mansur e o atacante Marcelo Nicácio, a princípio, não figuraram entre os titulares porque estão machucados.

Com gols de Escudero e de Nino Paraíba, que substituiu Euller no decorrer do treino, os titulares venceram a atividade por 2 a 0. O elenco do Vitória volta a treinar nesta quarta-feira, 27, em dois turnos.

O time baiano estreia no Campeonato Baiano somente no dia 20 de março, uma quarta-feira. Antes, o Leão deverá disputar um jogo amistoso contra o Feirense, no dia 9 de março, em Feira de Santana.

