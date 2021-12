Em clima de despedida, Gabriel fará seu último jogo

Após derrota para o Corinthians, o elenco todo do Vitória retornou a Salvador. Menos Gabriel, que ficou em São Paulo, onde mora a família. Porém, o motivo não foi apenas saudade. Era uma despedida dos familiares no Brasil.

O Villarreal, da Espanha, fez crescer os olhos da diretoria do Leão com a proposta de mais de 3 milhões de euros, cerca de R$ 9,5 milhões. A proposta já foi aceita e é aguardada apenas a entrada da quantia na conta do clube. O contrato será de cinco anos com o time europeu.

O jornal esportivo Marca, da Espanha, já dá como certa a negociação. O periódico afirma que Gabriel Paulista deve viajar ainda esta semana para se apresentar no clube.

Atrasado na reapresentação de ontem, na Toca, Gabriel chegou com outras preocupações. Cada colega que via na frente ele abraçava de uma maneira mais calorosa, como numa despedida. Com Neto Coruja, apertou a mão e escutou um "boa sorte" do amigo da base.

"Eu nem sei falar português direito, imagina espanhol. Ainda não fechou, mas falta pouco. Talvez meu jogo com o Corinthians tenha sido o último", especulou Gabriel, confessando que irá pagar a caixinha pelo atraso. "Ainda sou do clube, né?", conformou-se.

Apesar do acerto prévio com o Villarreal, há uma confusão de informações sobre a despedida do atleta. Segundo o presidente, Alexi Portela, o zagueiro estará presente no confronto de amanhã, diante da Macaca.

"Não tem nada fechado. Recebemos a proposta e estamos aguardando o acerto. O que posso garantir é que ele joga contra a Ponte Preta. Enquanto não fechar, vai continuar jogando", alegou Alexi, que preferiu não falar sobre possíveis reforços, caso ocorra a venda.

Histórico

Com a venda de Gabriel, vai chegar ao fim uma boa safra de zagueiros revelados pelo Vitória. De 2006 até a atual temporada, o Leão vendeu também David Luiz, titular na Seleção, Wallace, atualmente no Flamengo, além de Anderson Martins, hoje no futebol árabe.

Contra a Ponte Preta, Gabriel vai fazer seu jogo de número 134 vestindo a camisa rubro-negra. Seu primeiro jogo foi na final da Copa do Brasil, contra o Santos, em 2010. Fez sete gols, comemorou dois Estaduais e um acesso e chorou no rebaixamento de três anos atrás.

