Em clima de despedida do Barradão, Leão abre portões em jogo

Para o torcedor interessado em ter o primeiro contato com o elenco rubro-negro, a chance é nesta quarta-feira, 15, às 15h30. A diretoria vai abrir os portões para o público no jogo-treino contra o Jacuipense, no Barradão. De quebra, podem ser os últimos momentos para curtir o estádio, que entrará numa grande reforma para ser centro de treinamento da Copa.

O Vitória fará só um jogo no Barradão no primeiro semestre. Depois da estreia do Nordestão, no próximo domingo, contra o América-RN, o Leão se muda temporariamente para Pituaçu. Enquanto isso, o gramado da Toca será todo reformulado, recebendo nova rede de drenagem e irrigação. Os vestiários também serão modernizados.

Além de matar um pouco da saudade do Manoel Barradas, o técnico Ney Franco vai apresentar ao torcedor o primeiro esboço do que será o Rubro-Negro no início da Copa do Nordeste. Tido como o craque do elenco, Escudero garante empenho, mesmo que falte um pouco de ritmo de jogo.

"Estava com saudade de jogar bola, principalmente no Barradão. Será bom este amistoso para aprimorar a parte física, pois já temos o entrosamento. A coisa mais importante foi manter a mesma base, que foi vencedora em 2013, mesmo sem muita gente acreditar. Estamos prontos para uma campanha melhor", disse o maestro.

A equipe, de fato, será semelhante à de 2013. Porém, Ney Franco terá de fazer algumas mudanças, principalmente na zaga. Sem Victor Ramos e Kadu, o setor defensivo será o grande mistério na cabeça do torcedor. Nos treinos da semana, Lucas Zen foi improvisado, mas, com o retorno de Josué da Copa São Paulo, Dão terá um novo parceiro.

Na lateral esquerda, Mansur assume o posto de Juan, que terá nova função no meio-campo. "Não precisa de tempo para se entrosar com Juan. Ele é muito técnico e facilita a vida de todos", garantiu Escudero, que não foge da responsabilidade de ser um líder do grupo.

"Sou barbudo, mas só tenho 26 anos. Não sou veterano! Porém, posso ajudar na liderança. Não importa se serei capitão, camisa 10, 8 ou 9. Quero ser ídolo!", afirmou. O time que fará o jogo treino terá Wilson, Ayrton, Dão, Josué e Mansur; Zen, Cáceres, Juan e Escudero; William Henrique (Alan Pinheiro) e Marquinhos.

