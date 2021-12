Em clima de decisão, Criciúma e Vitória jogam neste sábado

Faltam ainda três rodadas para o final do campeonato brasileiro, mas a partida entre Criciúma e Vitória neste sábado, 23, às 18h30, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, está cercada por um clima de decisão para as duas equipes, que precisam dos três pontos para conquistarem seus objetivos na Série A este ano.

Do lado do clube mandante, o Criciúma aproveita a boa fase, onde vem de três vitórias seguidas, para continuar na luta da fuga do rebaixamento. Com 42 pontos, o Tigre catarinense ocupa a 14ª posição, apenas um ponto acima do Coritiba, primeiro time do Z-4, com 41 pontos.

Dos três jogos restantes do Criciúma no Brasileirão, dois são em casa e em sequência: o Vitória neste sábado, depois o São Paulo no próximo fim de semana.

Por isso, conquistar dois triunfos no Heriberto Hulse é o objetivo do técnico Argel Fucks, para evitar chegar a última rodada precisando marcar pontos, quando o Tigre enfrenta o Botafogo, time que luta por uma vaga na Libertadores, no Rio de Janeiro.

O Criciúma terá dois desfalques para a partida: o volante João Vitor e o meia Ricardinho. Apesar de dizer que só vai definir os seus substitutos perto do horário do jogo, o treinador deve escalar Elton e Morais (ex-Bahia) em seus lugares.

Já o Vitória vai até o interior de Santa Catarina na expectativa de repetir o desempenho recente fora de casa contra times que estão lutando contra o rebaixamento, quando venceu Fluminense (2-3) e Ponte Preta (0-3).

Atualmente na sexta posição com 54 pontos, quatro atrás do Atlético-PR, primeiro time dentro do G-4, o Vitória precisa do triunfo para seguir com chances de conquistar uma vaga para a Libertadores.

Por isso, o técnico Ney Franco repete a mesma formação ofensiva que usou para bater o Santos por 2 a 0 no último domingo: um 4-3-3 com apenas um volante, dois meias de vocação mais ofensiva e três atacantes.

A única novidade na equipe em relação ao último jogo é a entrada do volante Michel no lugar do jovem Marcelo, que está lesionado.

adblock ativo