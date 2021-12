Em casa, Vitória e Argel buscam as pazes com sua torcida

Depois da turbulência, vem a calmaria. Ou é o que se espera, pelo menos. Após dias conturbados, em que se cogitou a saída de Argel do cargo de treinador do clube, o Vitória tem a chance de retomar alguma normalidade se fizer bonito diante do Atlântico, neste domingo, 5, às 16h.

Diante da jovem equipe de Lauro de Freitas, sexta colocada no Baianão, o Vitória pode aproveitar a oportunidade que teve com o Galícia de fazer as pazes com a torcida. Na ocasião, o Leão venceu o Granadeiro pelo magro placar de 1 a 0 e saiu de campo vaiado.

Contra o Atlântico, o retrospecto é razoável: o Leão encara o time pela segunda vez no ano. No primeiro encontro, em janeiro, o caçula do Campeonato Baiano enfrentou o Leão no Barradão, no único amistoso da pré-temporada. Na época, o Vitória venceu, de virada, por 2 a 1.

O diretor de futebol, Sinval Vieira, acredita que o Vitória ainda não desencantou na temporada, mas adiantou que o processo está em evolução. “A cada jogo são sete jogadores diferentes em campo. Muitos deles não jogaram em 2016. Mas a tendência é esse time crescer. Acho que as coisas vão acontecer de forma natural”, defendeu o dirigente.

O Vitória que o Atlântico vai encontrar é bem diferente do que ele enfrentou na Toca há mais de um mês. Na ocasião, o Leão jogou com Pisculichi, que se recupera de uma lesão, e ainda não tinha na equipe nomes de referência no meio-campo, como Cleiton Xavier, e no ataque, como Paulinho e André Lima.

Neste domingo, no entanto, a equipe será mista. Argel diz não optar por rodízio, mas vai poupar alguns titulares que vêm atuando com frequência – Kieza e Willian Farias, por exemplo, nem foram relacionados. Da parte do Atlântico também tem mudança, mas no comando técnico: após deixar o Jacobina, Ricardo Silva ocupa vaga do demitido Roberto Gaúcho.

Treinos

A atividade na manhã deste sábado, 4, última antes do duelo deste domingo, foi fechada para a imprensa. Mas, na sexta-feira, dia seguinte ao triunfo do Leão sobre o Galícia, o elenco se apresentou para treinar.

Os jogadores que atuaram durante mais de 45 minutos contra o Galícia participaram de um treino regenerativo. Os outros, de um coletivo. No treino, a equipe teve Caíque; Patric, Vinicius, Alan Costa e Geferson; Uillian Correia, Bruno Ramires e Gabriel Xavier; Jhemerson, Paulinho e David.

Às 13h30, antes da partida do Baianão, a equipe sub-20 do Vitória vai entrar em campo contra o time júnior do Atlântico. O jogo vai servir como uma preparação para o elenco sub-20, que vai estrear no Campeonato Baiano da categoria em 12 de março.

Vitória x Atlântico - 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Baiano

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador

Quando: Domingo, 5, às 16h

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Edevan de Oliveira Pereira

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Vinicius, Alan Costa e Euller; Uillian Correia, Bruno Ramires, Cleiton Xavier e David; Paulinho e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Atlântico - Gustavo, Cássio, Luiz, Sinval e Pedro; Borges, Antônio Carlos,

Michel e Rogério Rios; Miro Bahia e Júnior. Técnico: Ricardo Silva.

