Em casa, Vitória cede empate no final para o Atlético-MG

Um final de turno bem diferente do empolgante início de Brasileirão. De forma melancólica, o Vitória não saiu do empate com o Atlético Mineiro, por 1 a 1, na noite deste sábado, 7, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, Leão termina a primeira metade da competição em 12º, no lado de baixo da tabela e a quatro pontos da zona de rebaixamento. Uma situação inversa do que a diretoria esperava, batalhando pela vaga na Libertadores, hoje um sonho distante.

Apesar de estar vencendo desde os 16 minutos do primeiro tempo, a defesa do Vitória novamente mostrou limitação e foi a grande vilã do fracasso do time baiano na Série A. Com o duelo contra o Galo, a defesa rubro-negra completou onze jogos consecutivos levando gol. A última vez que Wilson não levou gol foi no Ba-Vi, em julho.

Chuva - O primeiro tempo pertenceu ao gramado molhado. E foi justamente as poças do Barradão que ajudaram o Vitória. Apesar de um início acanhado, foi o mandante que soube aproveitar melhor o fator chuva.

Enquanto o Galo tentava jogar com a mesma técnica em dias normais, o Leão resolveu aproveitar a bola molhada e investiu nos cruzamentos. Não demorou para o plano dar certo.

Aos 16 minutos, lançamento longo na área. Victor se atrapalhou para tirar no chute e a bola bateu na mão de Dinei. A sobra ficou com o empolgado Marquinhos, que só teve o trabalho de colocar a pelota dentro de rede.

Ronaldinho Gaúcho até tentou mudar o modo de atuar, mas os colegas não acompanharam. O melhor lance do Atlético na etapa inicial foi aos 30, quando Marquinhos se atrapalhou com a bola e deixou Ronaldinho cruzar. A bola ficou na cara de Leonardo Silva, que se atrapalhou todo e perdeu um gol fácil.

Quem também não soube aproveitar foi Maxi Biancucchi. Aos 40 minutos, Victor Ramos deixou o argentino de cara, mas o primo de Messi chutou torto e só acertou a rede pelo lado de fora. No mais, as quedas dos atletas no gramado inundado foi mais divertido.

O segundo tempo começou com o Vitória melhor, pelo menos até os 20 minutos, quando o Galo dominou o jogo e o mandante se fechou. Temendo um final trágico, Ney Franco resolveu colocar Neto Coruja para reforçar a defesa.

Entretanto, não adiantou. A defesa não suportou a pressão e levou gol do ex-Vitória Neto Berola. Aos 41 minutos, o atacante ficou livre na entrada da área e bateu forte, sem chance para o goleiro Wilson. Um banho de chuva fria.

