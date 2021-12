Em casa, Vitória busca redenção diante da Ponte Preta

O Vitória volta a campo na tarde deste sábado, 27, às 16h30, contra a Ponte Preta, no Barradão. O Leão precisa de um resultado positivo para não ver os adversários diretos na luta contra a degola abrirem vantagem. Com apenas sete pontos conquistados, nem um triunfo diante da Macaca poderá tirar o time da zona de rebaixamento da Série B, já que o Vila Nova, primeiro time fora da degola, tem 11 pontos.

E o técnico Osmar Loss já sabe que terá problemas para montar o time para esta partida. O volante Marciel chegou a ser relacionado, mas está com conjuntivite e não poderá atuar. Outra baixa, ainda mais importante, é a do zagueiro Everton Sena. Titular da zaga rubro-negra, o defensor foi vetado por conta de uma lesão na coxa.

Com isso, Bruno Bispo pode começar entre os titulares. Ainda sem Zé Ivaldo, que se recupera de uma lesão no joelho, Loss terá que mandar a campo uma dupla de zaga que é considerada reserva. Bispo, por exemplo, foi reintegrado à equipe principal depois de uma passagem pelo time sub-23. A partida contra o Londrina foi a primeira do zagueiro ao lado de Ramon.

Ciente da necessidade do resultado, o meia Felipe Gedoz falou sobre a partida. “Sabemos da qualidade da Ponte Preta, é um time grande. Acredito que é um time que não vai esperar atrás e vai tentar jogar e cabe a gente ser inteligente para fazer um grande jogo”, disse.

O experiente jogador também ressaltou a importância de manter o foco para tirar o Leão da situação em que se encontra. “Sabemos que o campeonato é longo, da dificuldade que a gente se encontra. Se a gente desanimar, largar, as coisas ficam mais difíceis ainda”, completou Gedoz.

Já a Ponte Preta vem à Salvador de olho no G-4. A Macaca tem 19 pontos e um triunfo pode colocar a equipe paulista dentro da zona de classificação à Série A do Campeonato Brasileiro. Para o duelo de hoje, o técnico Jorginho terá o retorno do zagueiro Airton e do volante Gerson Magrão ao time titular.

Vitória e Ponte Preta já se enfrentaram 18 vezes. A Macaca leva vantagem: são 9 triunfos da equipe paulista, 5 empates e 4 derrotas para o Rubro-Negro. O Leão marcou 23gols e sofreu 33 do time de Campinas.

Para o Leão é mais uma partida decisiva em uma luta que já vem se prolongando para fazer de 2019 um ano melhor. Jogando em casa e com o apoio da torcida, só o triunfo interessa e que a redenção para o Vitória tenha início nesta tarde.

Tabu que incomoda

Para sair de campo com os três pontos na tabela, o Leão vai precisar quebrar um tabu que já vem incomodando nesta Série B do Brasileirão. O Rubro-Negro ainda não venceu equipes paulistas na competição nacional. O desempenho é assustador: foram cinco jogos e cinco derrotas.

A má fase começou já na primeira rodada, quando o Vitória perdeu de virada para o Botafogo de Riberão Preto. Em seguida, vieram as derrotas para Guarani, São Bento, Bragantino e Oeste.

Dos 23 gols sofridos até aqui, 14 foram contra equipes de São Paulo e foram apenas 4 a favor. São seis equipes paulistas na Série B e a Ponte Preta é a última que o Leão vai enfrentar no primeiro turno, uma boa hora para quebrar esta sina negativa no Campeonato Brasileiro.

