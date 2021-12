Em carta, Escudero se despede do Vitória

Depois do atacante Rhayner, o Vitória perdeu mais um titular para a próxima temporada: o meia Escudero. A renovação do argentino era tida como prioridade pela diretoria do rubro-negro, que tentava negociar com argentino desde o fim da Série B.

Porém, o clube não conseguiu fechar um acordo com o jogador que deve se transferir para o Puebla, do México. Por meio do site oficial, o Vitória informou que recebeu, na manhã desta quarta-feira, 23, uma carta em que o meia confirma o acerto com o clube estrangeiro.

O jogador também divulgou a carta em sua rede social.







É um momento difícil pra mim dizer que não estarei no Vitória no próximo ano, até pelo que vivi nas últimas três... Posted by Damián Escudero on Quarta, 23 de dezembro de 2015

adblock ativo