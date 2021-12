Em busca de vantagem, Vitória recebe Paraná pela Copa do Brasil

O Vitória tenta nesta quinta-feira, 13, dar um importante passo para retornar às oitavas de final da Copa do Brasil, após cair precocemente no torneio nas últimas quatro vezes em que o disputou. E para alcançar esse objetivo, o Leão precisa passar pelo Paraná, na 4ª fase da competição. O jogo de ida acontece às 19h15, no Barradão, em duelo que marca o reencontro do torcedor rubro-negro com o time após o triunfo no Ba-Vi do último domingo, 9.

A última boa campanha do Vitória na Copa do Brasil aconteceu em 2012, quando o clube alcançou as quartas de final, após passar por São Domingos, ABC e Botafogo-RJ e cair para o Coritiba. De lá para cá, o torneio 'inchou' e ganhou mais fases, e o máximo que o Leão conseguiu avançar foi à 3ª etapa da temporada 2016, quando perdeu para Cruzeiro. Em 2015, saiu na 2ª fase, contra o ASA, enquanto em 2014 foi surpreendido pelo J. Malucelli, na 1ª rodada, e em 2013 foi batido pelo Salgueiro, na 2ª fase.

Apesar de estar vindo de um desgastante Ba-Vi e de ter uma maratona de jogos importantes nas próximas semanas, com as semifinais do Baianão e da Copa do Nordeste e os próprios duelos com o Paraná pela Copa do Brasil, o Vitória não vai poupar qualquer jogador para a partida de na noite desta quinta.

Desfalques

O técnico Argel Fucks tem três desfalques para o duelo desta quinta. O primeiro é o lateral esquerdo Geferson, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo no torneio. Assim, Euller recebe nova chance na equipe titular e tem mais uma oportunidade de desbancar seu rival de posição naquele que parece ser o mais disputado posto do time principal até aqui na temporada.

As outras duas ausências são por contusão. Zé Welison teve confirmada uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e vai desfalcar a equipe por até seis meses. Bruno Ramires, que entrou em seu lugar no Ba-Vi, será seu substituto. Já Kieza tem uma lesão no adutor da coxa direita e deixa a vaga de centroavante para André Lima, que nesta quarta, 12, concedeu entrevista na Toca do Leão.

“Até por ter jogado no Atlético-PR no ano passado, conheço bem o time deles. E meus amigos que ainda estão lá, disseram que a equipe deste ano é mais forte e organizada do que a de 2016. O Paraná é um time que está na Série B momentaneamente. É um clube forte e com jogadores rápidos, bons no contra-ataque. Estamos na nossa casa, então temos que ficar atentos e o mais importante é vencer o jogo e não tomar gols”, disse o atacante rubro-negro, autor de oito gols na temporada até aqui.

Vitória x Paraná - Jogo de ida da 4ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, 13, às 19h15

Árbitro: Wagner Reway (Fifa)

Assistentes: Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando (trio do Mato Grosso)

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan Costa e Euller; Willian Farias, Bruno Ramires, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier; David e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Paraná - Léo, Júnior, Airton, Eduardo Brock e Kaike; Leandro Vilela, Gabriel Dias e Guilherme Biteco; Robson, Nathan e Pedro Bortoluzo. Técnico: Wagner Lopes.

