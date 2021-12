Em busca da liderança, Vitória encara o CRB no Barradão

Aparentemente o horário não é muito favorável: 21h50 de uma sexta-feira, 17. Porém, pela importancia da partida desta sexta, entre Vitória e CRB, no Barradão, vale vestir a camisa rubro-negra até por baixo do paletó e trocar o happy hour no Rio Vermelho ou aquele show de sertanejo universitário pelo Manoel Barradas. Um triunfo do Leão pode fazer o torcedor dormir líder da Série B. E sem ressaca...

A matemática é simples. Vencer o time alagoano coloca automaticamente o Vitória no G-4 sem precisar de combinação de resultados amanhã. Há quatro rodadas tentando retornar ao pelotão de frente, a equipe baiana se beneficia com o confronto direto entre Botafogo e Náutico, no Engenhão. Um deles cederia sua vaguinha ao Rubro-Negro.

Para ter a liderança isolada, é preciso fazer algumas contas. Porém, nada tão complicado quanto trigonometria. Botafogo e Náutico precisam empatar no Rio de Janeiro, além dos tropeços do Bahia na casa do Criciúma e do América-MG em visita ao Oeste-SP. E só. Lógico, levando em consideração os três pontos do Leão sobre o Galo da Pajuçara.

Vale secar os concorrentes amanhã. América-MG, Bahia e Náutico possuem apenas 33% de aproveitamento fora de casa. Todos venceram apenas uma vez como visitantes.

Decisão

O técnico Vagner Mancini não esconde que o momento é decisivo para todos no clube. Além do G-4, conseguir a liderança consolidaria a boa fase rubro-negra.

"Será um fator motivacional muito forte. Uma vitória vai nos colocar numa situação muito boa na tabela. Hoje somos quinto colocados, mas podemos acordar líderes no sábado. Não existe motivação maior do que isso. Foi um time que sofreu muito ao longo do ano e que hoje pode dar um presente ao torcedor", analisou Mancini.

Mesmo motivado, ele garante estar atento ao clima de confiança exagerada. Cuidar do lado psicológico é importante para o treinador.

"O (aspecto) emocional tem que ser fortalecido diariamente. O Vitória hoje está mais forte emocionalmente porque resgatou o torcedor, que hoje vê o time jogando com muita garra e disposição. Não é que faltava isso antes, mas agora vem carregado com algumas vitórias expressivas", comentou Mancini.

Ele adverte: "Estou muito satisfeito com a evolução da equipe, mas é óbvio que ainda falta muita coisa. Jamais vamos falar que está tudo bom. O técnico tem muito isto. Sempre vamos enxergar algum detalhe ou erro a ser corrigido". O Leão ganhou cinco dos oito jogos mais recentes. Perdeu apenas um.

Sem mistério

Sem mistério. Para o duelo de hoje, contra o CRB, o técnico Vagner Mancini foi direto quando perguntado sobre a escalação do Vitória. "Sai Rogério, entra Escudero. É a única mudança se compararmos com o time do último jogo", resumiu

Para o treinador, o maior cuidado dele é manter a postura vista nas partidas mais recentes do Vitória. "Vocês me perguntam sobre o que pode mudar no time para hoje, mas eu sei o que não pode mudar. Não pode mudar a disposição, a maneira agressiva de jogar dentro de casa, um time que marca forte e com velocidade ofensiva. Não abro mão disso", afirmou.

O capitão Escudero retorna após cumprir suspensão nos últimos dois jogos, ambos fora de casa: 0 a 0 com o Boa e 1 a 0 sobre o Paraná.

E ele demonstra espírito solidário. O torcedor que levar um quilo de alimento não perecível para o duelo contra o CRB ganha um cupom para concorrer a uma das três camisas oficiais do Vitória autografadas pelo meia argentino. As doações serão encaminhadas para instituições de caridade de Salvador.

adblock ativo