Em boa fase, Wilson bate Gatito e é confirmado como titular

A concorrência fez bem para o goleiro Wilson. Com a chegada do paraguaio Gatito Fernández, muita gente dava como certa a saída do brasileiro do posto de titular, principalmente após se machucar em agosto, abrindo caminho para o concorrente. Entretanto, não foi o que aconteceu. Recuperado, retomou a camisa 1 e tem sido destaque nos jogos do Leão.

Em 21 jogos, Wilson levou 26 gols, com média de 1,23 por jogo. O concorrente Gatito Fernández tem a marca de 1,5 gol levado por duelo. Segundo o site de estatísticas Footstats, Wilson fez 67 defesas difíceis no Brasileirão, um pouco mais de três bloqueios, por partida. Seu concorrente Gatito não ultrapassou as 37 em 12 embates.

Contra o São Paulo, Wilson vai completar cinco jogos após retorno ao posto de titular. Para o camisa 1, seu retorno foi satisfatório e ele diz estar mais seguro do que antes.

"Foi um retorno muito importante. Depois de um longo período com uma sequência boa de jogos, infelizmente acabou acontecendo a lesão. Nem sou muito de me machucar, mas aconteceu. Sempre procuro ajudar da melhor forma. Creio que retornei melhor, mas seguro. O mais importante é que temos a certeza que estamos bem representados no gol, seja quem for o titular", disse Wilson.

Oportunidade

Assim como Gatito conquistou o posto de titular após saída forçada de Wilson, o mesmo aconteceu no retorno do goleiro do primeiro semestre, o que facilitou a transição. A recuperação do brasileiro aconteceu justamente quando Fernández levou o terceiro cartão amarelo e não atuou no último jogo contra o Cruzeiro, em outubro. Wilson entrou e não saiu mais.

O próprio paraguaio admite que a concorrência no gol é forte, mas o importante mesmo é tirar o Vitória do risco de cair para a Segunda Divisão, seja qual for o goleiro escolhido.

"Estou treinando forte e pronto para ajudar o Vitória quando for necessário. O importante é que estamos unidos e todos sabem das suas responsabilidades em campo. Estamos fora da zona, mas a situação não é confortável. Temos que concentrar e vencer os jogos para que possamos ter um final de ano feliz", assegurou Gatito, que aguarda nova oportunidade na equipe.

O problema é que Wilson não costuma dar tanta brecha para a concorrência. Em 2013, o goleiro entrou na segunda partida da final do Baianão após lesão de Deola e não saiu mais. Foram 78 jogos consecutivos até a lesão em agosto. Na edição passada do Brasileirão, foi o atleta que mais jogou no Vitória. Atuou em todos os 38 jogos sem ser substituído.

"Já enfrentei momentos bons e ruins com o Vitória. Creio que este momento é delicado, mas não desesperador", completou o experiente Wilson.

adblock ativo