Em boa fase, Elton está perto de superar Neto Baiano

O último jogo de Neto Baiano vestindo a camisa rubro-negra foi no dia 31 de julho e o centroavante se despediu do clube fazendo 7 gols no Brasileirão da Série B. Desde então, ninguém conseguiu mais passar o ex-camisa 9 do Vitória, que segue na artilharia do Leão na competição. Porém, Elton é um sério candidato a ultrapassar o ídolo que foi para o Japão. No último sábado, 22, o atleta fez dois gols no triunfo diante do Goiás, por 3 a 1, e se tornou o vice-artilheiro do clube no certame.

Com os tentos contra o Alviverde, Elton passou Victor Ramos e Pedro Ken, que dividiam a vice-liderança entre os goleadores com cinco gols cada um. O novo camisa 9 impressiona por sua média de gols. O jogador do interior baiano precisou de nove jogos para registrar seus sete gols, chegando a 0,66 tento por partida. Neto Baiano, apesar de continuar no topo, precisou de 13 jogos para fazer sete.

Para o candidato a futuro artilheiro, o que mais pesa para o bom desempenho é o ambiente de trabalho e a proximidade da família de Itaberaba. "É muito bom jogar perto da família e com o clima do Barradão. Qualquer jogador se sente feliz assim. Eu não sou diferente", afirmou Elton, natural da vizinha Iramaia, também na Chapada Diamantina.

Sobre os dois gols de sábado, o atleta ficou satisfeito, mas o que importa mesmo para ele são outras coisas. "Foi importante vencer o Goiás, já que era um confronto direto pelo acesso e título. A gente lutou bastante durante a partida e creio que fomos premiados. Eu, lógico, contente pelos gols", disse o atacante rubro-negro.

William - Elton vai continuar vestindo a camisa 9 rubro-negra no próximo sábado, contra o Avaí, em Santa Catarina. O atacante William, cortado do duelo diante do Goiás, também fica de fora do duelo na Terra do Surfe. O jogador continua com um edema na coxa direita e nem a semana sem jogo vai ajudar na recuperação. A dúvida é se Willie permanece com a camisa 11, ou o técnico Carpegiani aposta no retorno de Marquinhos. "Acho que todos são capazes de jogar no ataque. Quem entrar vai ajudar bastante", resumiu Elton.

Além de William e Elton, Marcelo Nicácio e Dinei esperam por uma oportunidade. Na Série B, Nicácio atuou seis vezes e só marcou um gol. Já Dinei, que ficou três meses parado, atuou em cinco jogos na Segundona e ainda não marcou. Na temporada, fez 23 jogos e marcou quatro golzinhos. Média de 0,17 por partida.

