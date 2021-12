Em áudio vazado, Paulo Carneiro detona forma física do elenco do Vitória

Após derrota por 3 a 1 sofrida no sábado, 8, diante do Sport, a situação do Vitória - que já era delicada - tornou-se crítica. Com o resultado, além da pior defesa da Série B, o Leão também começou a amargar a lanterna da competição. A esperança para o torcedor Rubro-Negro é a parada para a Copa América, onde espera-se que o clube se reestruture para fazer um segundo semestre muito melhor do que foi o primeiro.

Porém, fora das quatro linhas, a situação parece se agravar mais ainda. Isso porque, na tarde desta segunda-feira, 10, vazou um áudio do presidente Paulo Carneiro criticando publicamente a forma física dos atletas do elenco.

"Estou surpreendido com a quantidade de jogadores que estão com a taxa de gordura acima do percentual ideal. Nós somos um clube de futebol e precisamos ter atletas", disparou o gestor.

Ainda no áudio, para a surpresa de todos, ele expôs os nomes daqueles que foram reprovados na avaliação da taxa de gordura. Os atletas citados pelo dirigente foram: Dedé, Capa, Zé Ivaldo, Marciel, Nickson, Neto Baiano, Felipe Gedoz, Ruy, Ronaldo e Rodrigo Andrade.

Para finalizar, PC ainda falou da necessidade emergencial de mudança desse parâmetro. "Espero que daqui há uma semana ou dez dias, eu possa parabenizá-los pelo esforço. Esporte é coletivo, se cada um não fizer a sua parte, o resultado não sai. Desculpem a franqueza, mas vocês precisam se preocupar com tudo isso [...] Não iremos permitir que continuemos a jogar com esses desvios, porque o resultado da performance técnica está na tabela do campeonato", concluiu.

