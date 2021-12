Em ascensão, Vitória e Portuguesa se enfrentam no Canindé

Se a pontuação do Campeonato Brasileiro fosse medida somente pelo segundo turno, Vitória e Portuguesa estariam dentro da zona que garante vaga na Libertadores do ano que vem. Nos últimos dez jogos, ambos venceram seis partidas. O Leão estaria na segunda posição e a Lusa, na quarta, pelo critério de desempate.

Para pôr a prova a boa campanha do returno, as equipes se enfrentam neste domingo, 20, às 18h30, no estádio do Canindé. O Vitória, atual quinto colocado no Brasileirão, tem 43 pontos e segue em quinto na tabela, apenas seis pontos fora do G-4.

A Lusa, ameaçada pelo rebaixamento desde o início do campeonato, também cresceu de produção no returno do campeonato e, embalado, busca se distanciar de vez da zona maldita. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 37 pontos.

No primeiro turno as equipes se enfrentaram no Barradão e o Vitória venceu por 2 a 1 com um gol no fim da partida marcado pelo zagueiro Fabrício, que foi operado e só volta em 2014.

Portuguesa

A Lusa receberá o rubro-negro baiano desfalcada dos seus principais jogadores. O artilheiro do time no campeonato com 14 gols, Gilberto, retornou de lesão no triunfo fora de casa sobre o Criciúma, mas levou o terceiro amarelo e não enfrenta o Vitória. Henrique segue como titular.

Além dele, o outro atacante, Diogo, que passou recentemente por um procedimento cirúrgico, também segue fora da equipe. Ele será substituído por Bergson, que marcou na última partida e segue com prestígio junto à comissão técnica.

O treinador Guto Ferreira terá o retorno do zagueiro Valdomiro, conhecido do futebol baiano da época que defendeu as cores do Bahia para compor o seu time titular.

Vitória

Depois de engatar a sequência de duas vitórias seguidas, o Vitória desembarca em São Paulo sonhando com a Libertadores e, para isso, Ney Franco terá força máxima à sua disposição.

O retorno mais comemorado é o do atacante Maxi Biancucchi, que não atua desde o dia 15 de setembro, por problemas musculares e foi relacionado para o embate. O argentino deve disputar a posição com Marquinhos para formar dupla de ataque com Dinei na linha de frente do Leão.

Kadu, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, retorna à zaga, formando a dupla com Victor Ramos. O volante Marcelo, que estreou na partida com o Glorioso, dará lugar a Michel no meio campo, que também volta de suspensão.

