Em apresentação no Vitória, Kadu se diz pronto para jogar

O zagueiro Kadu, de 27 anos, recém-contratado pelo Vitória, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, 3, na Toca do Leão, e chega, por empréstimo até o fim do ano, chega ao Leão com a complicada missão de substituir Gabriel Paulista, negociado com o futebol da Espanha. Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 2, o novo reforço falou sobre sua trajetória no futebol e a vontade de vestir a camisa rubro negra.

O defensor considera a oportunidade no Vitória como uma responsabilidade maior na carreira e diz estar preparado para atuar, pois estava jogando regularmente no Bragantino. Sua última partida foi há dez dias, no confronto entre Bragantino e Chapecoense, pela 17ª rodada da Série B. " Por mim eu jogaria na quarta-feira. Mas é preciso ter calma, ainda temos um campeonato todo pela frente."

Perguntado sobre seus atributos técnicos, diz ser um zagueiro de muitas qualidades." Me considero um zagueiro completo, velocidade,força, cabeceio. Não sou perfeito, mas procuro sempre estar evoluindo".

O defensor, natural do Distrito Federal, começou a carreira no desconhecido Paranoá, time da sua cidade natal. Passou pelo Guarani, mas se projetou nacionalmente no Bragantino, onde fez um bom Campeonato Paulista e foi vendido para o Corinthians. No timão, kadu não teve a mesma sorte, lesões o atormentaram.

Na passagem pelo Figueirense, conseguiu o acesso para a Série A. Seu último clube foi o Bragantino, que estava na disputa da Segundona.

