Em ano de fracassos, Leão Sub-20 tenta o bi nacional

Não é apenas o título em questão. Mais uma vez vai sobrar para o Vitória sub-20 a tarefa de dar alegria ao torcedor rubro-negro, que viu um ano de fracassos. O Leão enfrenta nesta terça-feira, 2, o Inter, no Barradão, às 20 horas (da Bahia), tentando o segundo título na Copa do Brasil da categoria.

Será crucial. Em 2014, o Vitória não ganhou nada. Pelo Nordestão, foi eliminado pelo Ceará com goleada. No Estadual, perdeu o profissional e em todas as categorias de base, sempre contra o rival Bahia. Para completar, perdeu o Baiano de Remo após 12 anos levantando a taça. A responsabilidade do sub-20 é ainda maior levando em conta o risco de degola no domingo, contra o Santos.

A pressão é grande, mas o desafio não é impossível: um magro placar de 1 a 0 sobre o Internacional já garantiria o bicampeonato. O Leão perdeu o jogo de ida, por 2 a 1, mas o gol marcado por Wellington, na casa do adversário, dá a vantagem no critério de desempate. Outra boa notícia é o fato de o Leão ter vencido todos os jogos do certame no Barradão. Derrotou Náutico, Grêmio, Atlético Paranaense e Bahia.

Para o jogo, o técnico Carlos Amadeu terá a volta do zagueiro Vinícius, que retorna de suspensão na primeira final, no Beira-Rio. O goleiro Ronaldo, com dor muscular, e David, com dores na coxa, estão recuperados para ajudar o campeão de 2012 a repetir o feito.

No treino de segunda, 1º, Amadeu focou nas bolas paradas: faltas, cruzamentos à área e, principalmente, cobranças de pênalti. Caso o jogo termine com o mesmo placar do jogo de ida, a decisão vai ficar para a disputa de penalidades.

Expectativa colorada

Além do título nacional, a final contra o Vitória pode representar a ascensão de alguns jogadores do Inter ao elenco profissional na Libertadores em 2015.

Entre os cotados para subir estão o zagueiro Eduardo, o lateral-direito William, o volante Rodrigo Dourado, o meia-atacante Andrigo e o atacante Bruno Gomes.

