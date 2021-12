Em amistoso, Ney Franco aposta em formação ofensiva

A torcida rubro-negra não perdeu a chance de aproveitar os últimos instantes do Barradão antes da reforma para Copa. Quase 2 mil pessoas aproveitaram os portões abertos e acompanharam o primeiro amistoso do Vitória na temporada na tarde da última quarta-feira, 15.

O técnico Ney Franco dividiu o time em duas formações, sendo a primeira formada pelo provável time titular que fará a estreia do Nordestão contra o América-RN, domingo, 19, na despedida do Manoel Barradas. O Leão só volta a jogar no estádio após a Copa do Mundo.

No primeiro tempo, um time que empolgou a torcida. Foram três atacantes e apenas um meia na contenção. Escudero e Juan empolgaram tanto que teve gente exagerando na arquibancada. "Messi seria banco fácil de Escudero na seleção argentina!", gritou.

Com suas devidas proporções, o time jogou com a mesma pegada do Brasileirão do ano passado. No fim do primeiro tempo, o Leão venceu por 2 a 0, com gols de Juan e Pedro Oldoni. Apesar da zaga demonstrar insegurança, o capitão Wilson não foi exigido.

O time finalizou a etapa inicial com Wilson, Ayrton, Zen, Dão e Mansur; Caceres, Escudero e Juan; Marquinhos, William e Pedro Oldoni.



Modificado

No segundo tempo, mudança radical no esquema e na escalação. Todos os onze titulares saíram para os atuais coadjuvantes entrarem. O Leão passou a ter dois atacantes e jogou com Gustavo, Gabriel Soares, Matheus, Vinicius e Tarracha; Neto Coruja, Mauri, Arthur Maia e Felipe; Willie e Alan Pinheiro.

Ao contrário dos primeiros treinos, Arthur Maia não convenceu e acabou substituído. Apesar disso, os reservas foram mais eficientes, marcando outros três gols, assinalados por Matheus Salustiano, Willie e Alan Henrique.

O placar de 5 a 0 foi comemorado pelos torcedores. Para Marquinhos, o primeiro esboço do time agradou. "A parte física naturalmente prejudica um pouco e só melhoramos com o tempo. Já o entrosamento é tudo. Temos a mesma conversa do ano passado e não perdemos a união e a forma de jogar. Se for falar da qualidade do time vou ficar dois dias falando aqui. Com a nossa união, junto com a torcida, vamos longe", completou Marquinhos.

