Em alta, Marinho desperta o interesse do Flamengo, que já acertou salários com jogador

Com o Campeonato Brasileiro se encerrando no próximo domingo, o calendário 2016 do futebol nacional também se aproxima do seu fim, dando início, assim, ao tradicional período de negociações entre clubes, dirigentes e empresários de jogadores, visando a próxima temporada. Nesta fase, é mais que comum os inúmeros boatos e especulações de transferências de atletas que despontaram pelos seus times. No Vitória, esse é o caso de Marinho.

Principal nome do Leão no ano, o atacante teve seu nome veiculado em diversas equipes brasileiras e estrangeiras. Com as boas atuações que praticamente salvaram o Vitória do rebaixamento, Marinho começou a atrair o interesse de times como o Botafogo, que chegou a consultar os empresários do atleta, Jorge Machado e o ex-jogador Bismarck.

Desta vez é o Flamengo que aparece nas manchetes com negociações avançadas com o jogador. A reportagem apurou que o rubro-negro carioca já teria, inclusive, acertado as bases salariais com o staff do atleta e encaminhado a compra do percentual que o Cruzeiro possui dos direitos econômicos de Marinho. Atualmente, o atacante recebe cerca de R$ 250 mil mensais.

A negociação

O passe de Marinho é ‘fatiado’ da seguinte forma: 50% pertence o Vitória, 30% ao Cruzeiro e 20% é da empresa JMB. Assim, como detentor majoritário, o Vitória tem a palavra final sobre a venda, ou não do atleta. Por diversas vezes, dirigentes rubro-negros já afirmaram publicamente que não têm o interesse em se desfazer do seu principal jogador.

Perguntado sobre o assunto, o diretor de futebol do Leão, Anderson Barros, afirmou, via assessoria que “o Vitória não recebeu propostas [do Flamengo por Marinho] e o foco do atleta e do clube é no jogo contra o Palmeiras”. Ainda segundo Barros, o clube só terá uma posição sobre o caso após o Campeonato Brasileiro.

Caso insista na negociação, o Flamengo terá que desembolsar uma boa grana para tirar Marinho da Toca. Isso porquê o contrato dele prevê multa recisória de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 18,5 milhões), em caso de transferência antes do término de seu contrato – com validade até dezembro de 2018.

Por isso, os cariocas estudam oferecer quantia um pouco abaixo da pedida e incluir, ainda, um atleta a ser cedido ao Vitória. Entre os nomes citados, Marcelo Cirino (com passagem pela Toca) e Gabriel (ex-Bahia) surgem como os favoritos para embarcarem em Salvador.

A compra de Marinho é vista como uma das prioridades dos dirigentes flamenguistas, que buscam um atacante de lado para compor o ataque. Após esbarrar na alta pedida do CSKA da Rússia por Vitinho, atualmente emprestado ao Internacional, o Flamengo voltou a sua atenção no atacante do Leão, que tem brilhado no Brasileirão com 11 gols e 6 assistências anotadas na competição.

Por isso, estima-se que o clube não poupará esforços para tê-lo em seu plantel do ano que vem, principalmente pelo fato de 2017 ser o ano que marca o retorno da equipe na Copa Libertadores.

*Colaborou Ricardo Palmeira

