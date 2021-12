Em alerta, Vitória pega Feirense para seguir na briga

O aproveitamento nulo no segundo turno do Campeonato Baiano tem deixado o Vitória preocupado: apesar da largada arrasadora, em que venceu os quatro primeiros jogos, o rubro-negro descobriu que não acumulou gordura suficiente e que pode ficar fora da semifinal do torneio.

Por isso, vencer o Feirense na noite desta quarta-feira, 24, em Senhor do Bonfim, será imperativo para que o Leão deixe para trás a desconfiança da sua torcida e caminhe mais firmemente rumo à classificação.

Os tropeços consecutivos para o Botafogo-BA e para o Juazeiro levaram o Vitória da primeira para a segunda colocação do Grupo 3. Ainda com 12 pontos, o rubro-negro está entre a líder Juazeirense, que tem 13 pontos, e o terceiro colocado Bahia de Feira, que já chegou a 11 pontos. Para completar, o Conquista, quarto colocado, soma nove pontos e também tem chances de classificação.

Já o Feirense é o lanterna do Grupo 2 e, com apenas três pontos conquistados em seis jogos, ainda sonha com uma possibilidade remota de classificação.

Além de Feirense x Vitória, a quarta-feira que fecha a sétima rodada do Baianão tem ainda os duelos Botafogo x Juazeirense, Juazeiro x Vitória da Conquista e Bahia x Bahia de Feira.

Vitória - Desfalques na partida do último domingo, 21, que terminou em triunfo do Juazeiro em pleno Barradão, o lateral-direito Nino Paraíba, o zagueiro Victor Ramos e o meia-atacante Renato Cajá voltam ao time.

O trio havia sido substituído por Marcos, por Fabrício e por Marquinhos, respectivamente. Mas são considerados titulares indispensáveis no entendimento de Caio Júnior e retornam ao time.

Na equipe que entrará em campo contra a Águia do Sertão, a única exceção em relação ao time idealizado por Caio Júnior é a presença de Dinei no ataque, uma vez que Marcelo Nicácio, preferido do treinador, ainda está em recuperação de lesão.

Se conseguir passar pelo Feirense e se o Bahia de Feira perder para o Bahia, o rubro-negro garantirá a sua classificação antecipada e poderá se dedicar apenas a disputar a liderança contra a Juazeirense.

