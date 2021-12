Elton: "Vitória precisa fazer valer o seu mando de campo"

O Vitória terá um difícil confronto no jogo deste sábado, 22, às 16h, no Barradão, contra o Goiás. A equipe adversária tem a melhor campanha do returno da Série B e está apenas cinco pontos atrás do rubro-negro baiano, ocupando terceira posição com 49 pontos.

Para o atacante Elton, a partida será um confronto bastante equilibrado, mas o jogador faz questão de lembrar que o time baiano é o líder da competição e, por isso, não pode desperdiçar o fato de jogar em casa contra um adversário direto.

"Estamos jogando em casa, diante do nosso torcedor. Vamos fazer de tudo para buscar os três pontos. Vai ser um jogo difícil, equilibrado, mas o time precisa fazer valer o mando de campo, buscar a vitória o tempo inteiro".

O jogador comentou também sobre o fato do Vitória voltar a jogar em um sábado, dia que facilita a ida do torcedor ao estádio do Barradão, ao contrário da maioria dos jogos da equipe na Segundona, que vem acontecendo às terças e sextas-feiras.

"Eu, particularmente, prefiro jogar assim, neste horário de quatro da tarde, é o melhor horário para se jogar futebol. Quando o jogo é terça ou sexta, muita gente está no trabalho, fica difícil chegar aqui (no Barradão). E nós, jogadores, temos que dentro de campo fazer merecer essa confiança do torcedor".

