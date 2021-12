Elton sobre jogo com CRB: 'Tem que buscar os três pontos'

O atacante Elton, que garantiu triunfo do Vitória diante do CRB, em 2012, no Rei Pelé, e que é uma das apostas para o duelo deste sábado, 24, às 16h30 (horário da Bahia), no mesmo local de três anos atrás, ressaltou a importância dos três pontos fora de casa, mas aponta que o Galo de Alagoas é um adversário difícil.

"Se a gente quiser brigar pela ponta, a gente tem que buscar os três pontos a todo momento". A equipe adversária tem jogadores experientes, mas temos que chegar lá e mostrar o nosso futebol", afirmou Elton.

Autor de oito gols na Segundona, o atacante garantiu que secar o Botafogo é tarefa quase tão importante quanto ganhar o CRB. "Confesso que todo mundo deu uma 'secadinha' no Botafogo. Foi muito importante essa derrota deles aí, a vantagem ficou em três pontos", contou.

Treino fechado

Em treino fechado para a imprensa, o técnico Vagner Mancini realizou um coletivo tático no gramado do estádio de Pituaçu. Sem muitas novidades, Mancini mais uma vez apostou na presença de Jorge Wagner entre os titulares na vaga de Pedro Ken, suspenso.

A equipe titular foi testada no treino com Roberto Fernández, Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Euller; Amaral, Jorge Wagner, Rhayner, Escudero e Vander; Elton.

Na manhã da sexta, 23, antes do embarque para Maceió, o elenco rubro-negro finaliza a sua preparação no Barradão.

*Colaborou Jacson Brasil

