Elton pretende manter embalo dos últimos jogos no Leão

Se centroavante alimenta-se de gol, Elton parece ter saído do regime. Mesmo longe do número ideal, ele começa a engordar sua contagem de gols pelo Vitória nesta temporada. O atleta de 29 anos balançou a rede em três dos últimos quatro jogos e promete uma melhora contínua na Série B.



Antes desta sequência animadora, Elton viveu momentos críticos no clube. Ele tinha um único gol em 11 duelos, com uma média de 0,18. Para o atacante, que era reserva até o empréstimo de Neto Baiano ao Criciúma em abril, a falta de sequência estava prejudicando seu desempenho.



"Desde quando cheguei, era o Neto Baiano que vinha jogando e atuei em poucas partidas como titular. Para um centroavante é difícil. Precisamos de ritmo de jogo e sequência para que os gols possam sair. Com a ida de Neto, ficou comigo a responsabilidade. O ritmo de jogo, a sequência e as boas partidas vêm em decorrência desta chance como titular. Estou procurando melhorar cada vez mais, sei que ainda tenho muito a evoluir", afirmou.



Sucesso anterior



Na sua última passagem pelo Leão, Elton mostrou seu poder ofensivo na segunda metade da Série B de 2012. Em 20 jogos, marcou 10 vezes, ajudando na volta à elite.



Em seguida, esse baiano de Iramaia foi para o Náutico e continuou com o mesmo faro goleador. Somou 18 bolas na rede em 22 partidas. Após mais 18 gols no Al Nasr Riyadh, da Arábia Saudita, Elton se transferiu ao Flamengo, onde sua carreira de homem-gol deu uma pausa. Na Gávea, entrou em campo 12 vezes, quatro como titular, e só marcou em duas ocasiões.



Mesmo assim, ele ganhou chance no Vitória em 2015, unindo o útil ao agradável. Sua esposa é soteropolitana e estava prestes a ter um filho. Agora papai, Elton promete mais dedicação à carreira, reencontrando o caminho do gol.



"Experiência que não tem nem palavras para descrever. Só quem é pai e mãe sabe o carinho que é ter um filho na sua vida. Coisa muito importante. A gente entra nos jogos e nos treinos com o pensamento de fazer o melhor pela nossa família. Eles estão lá torcendo. Vivo um bom momento fora de campo e espero que, no gramado, possam acontecer coisas boas também", disse.



Campanha



Elton não foge à regra do elenco quando o assunto é o novo técnico. Para o camisa 9, o grupo assimilou de imediato a proposta do interino Wesley Carvalho e promete um time mais arrumado contra o Botafogo, sábado, no Rio.



"Ele mexeu muito conosco. Extraiu o melhor de cada um. A equipe teve uma atuação muito boa contra o Bragantino (4 a 1). Ainda tem erros, coisa que a gente precisa corrigir. Temos essa semana para o Wesley fazer o que ele está pensando no jogo contra o Botafogo. Vamos buscar pelo menos um empate lá", disse.



Sobre a suposta sondagem do Coritiba, Elton garante que não foi procurado, tampouco pretende sair agora: "Estou com a cabeça voltada para o Vitória. Quero permanecer e ajudar o clube assim como em 2012, com o acesso".

