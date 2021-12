Elton prefere que Vitória jogue no Barradão

Camisa 9 do Leão, Elton vai de encontro a muitos colegas empolgados com mais um jogo na Arena Fonte Nova, neste sábado, 26, contra o Paysandu. Não que ele rejeite o estádio, mas o centroavante não esconde que sua preferência é a casa oficial do Vitória, o Manoel Barradas.

"É complicado falar disso. Difícil... mas o Barradão é nossa casa. É nosso lar, estamos acostumados a jogar lá. Porém, temos que ver o lado da torcida, ou parte dela. Tem o aspecto localização da arena, para o torcedor é mais fácil de ir. Tratando disso, a Arena é melhor no momento pra eles. O Barradão é nossa casa, onde temos história, mas esse jogo será muito bem vindo aqui pelo aparato oferecido pela Arena", discursa Elton.

Para o centroavante, o campo da Arena é um ponto positivo. "O gramado daqui da Fonte é mais rápido, para os jogadores é melhor para colocar velocidade, principalmente nos contra-ataques e jogadas laterais", explica ele, que admite o desgaste do gramado do Barradão pela grande quantidade de treinos e jogos no templo rubro-negro.

A relação entre Elton e Barradão, de fato, é bem próxima. Contando com a temporada 2012, Elton marcou 19 gols com a camisa do Vitória. destas comemorações, 12 foram nas redes do Barradão. Mesmo com a preferência, Elton começou bem atuando pelo Rubro-Negro na Fonte Nova. Ele marcou um dos quatro gols do Leão contra o Mogi Mirim, há duas rodadas.

Para o duelo diante do Paysandu, Elton é um dos dez pendurados que podem virar desfalques no Ba-Vi da rodada seguinte. Sete são considerados titulares: além dele, Gatito Fernández, Diogo Mateus, Ramon, Euller, Pedro Ken, David e Rhayner. Completam a lista Euller, Marcelo e Flávio.

"Temos que pensar jogo a jogo. Ninguém quer ficar de fora do Ba-Vi, mas, antes, temos o jogo contra o Paysandu, que também vai ser encarado como uma final", assegura o artilheiro da equipe.

Secreto

Nesta quinta, 24, o Vitória fez seu único treino na Fonte Nova entes do jogo diante do Paysandu. A imprensa teve acesso a apenas 15 minutos e depois foi convidada a se retirar. Neste curto período, as melhores novidades foram Guilherme Mattis e Diogo Mateus, que treinaram normalmente com os colegas. Mesmo assim, ainda são dúvidas.

