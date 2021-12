Elton pode ser anunciado ainda nesta quinta-feira

O Vitória pode anunciar nesta quinta-feira, 29, a contratação do atacante Elton, ex-Flamengo. Na quarta, 28, o atleta, que vai concorrer com Neto Baiano pela '9', esteve na Toca do Leão e realizou exames.

Ainda de quarta, o Flamengo rescindiu o contrato do jogador, fator único que impedia a assinatura do vínculo com o Leão até o fim deste ano. Essa será a segunda passagem do atacante pelo Vitória. Ele defendeu o clube em 2012, quando disputou a Série B.

Com relação ao também atacante Rhayner, o diretor de futebol Anderson Barros disse, em entrevista na rádio CBN, que "existem obstáculos a serem resolvidos. Até o fim de semana, acredito que vamos resolver".

Além dos atacantes, o rubro-negro baiano trará mais um volante, que pode ser Luiz Gustavo, do Palmeiras.

