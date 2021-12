Elton mira sair da seca diante do Ceará no sábado

Não faz muito tempo que Elton marcou seu último gol pelo Vitória. Foi em 17 de julho, no triunfo de 3 a 1 sobre o CRB, no Barradão. Ausente do empate por 0 a 0 com o Macaé, está há dois jogos sem balançar a rede. Porém, o centroavante não costuma ter uma sequência de gols em jogos consecutivos.

Em média, Elton precisa atuar em três jogos para conseguir um tento. Na Série B, conseguiu por duas vezes marcar em dois duelos seguidos. Porém, só conseguiu comemorar um gol nos últimos oito confrontos. Atrás de outros 11 artilheiros da competição - incluindo seu reserva Robert, que anotou sete pelo Sampaio Corrêa nesta Segundona -, Elton está longe de ser o mesmo de 2012, quando mostrou mais faro de gol.

Naquela campanha da subida do Leão à Série A, Elton acumulou 10 gols em 20 jogos, ou seja, teve média de 0,5 tento por duelo. Atualmente, não passa de 0,3. Para igualar seu retrospecto de 2012, Elton teria que fazer cinco gols nas próximas cinco rodadas.

O ano não tem sido tão bom para ele. Se somar todos os jogos nesta temporada, sua média de gols por partida cai para 0,25. São 27 partidas e sete gols em 2015.

Pé torto

A solução para Elton voltar a ser perigoso dentro da área é afinar a pontaria. Dos seus 35 chutes a gol na Segundona, 21 finalizações foram erradas, de acordo com o site Footstats. É como se ele precisasse chutar três vezes para acertar uma no gol. Apesar de o número parecer ruim para um centroavante, o camisa 9 ainda se salva nos números gerais. O maior pé torto da competição é Júnior Negão, do Oeste, com 32 chutes sem direção certa.

Mesmo precisando melhorar, Elton ainda reina como titular, pelo menos na preferência do técnico Vagner Mancini. Robert iniciou apenas um jogo pelo Leão - diante do Macaé, em casa. Só fez gol na estreia, entrando nos últimos minutos da goleada de 4 a 1 sobre o Bahia, no Barradão.

Se serve de consolo, a entrada de Rogério no sábado, 8, contra o Ceará, em Fortaleza, pode facilitar a vida de Elton. Dos cinco gols do camisa 9 na Série B, em quatro o Vitória estava com um esquema tático composto de dois atacantes de beirada de campo. As assistências foram de Rogério, Pedro Ken, Flávio e Amaral.

