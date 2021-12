Elton e William voltam a formar dupla no ataque do Vitória

Em seu primeiro treino como técnico do Vitória, Paulo César Gusmão promoveu o retorno da dupla Elton e William ao ataque do rubro-negro baiano, para a partida desta terça-feira, 6, às 20h50, contra o América-MG, no Barradão. Eles não jogam juntos como titulares desde a 25ª rodada, no empate sem gols contra o Guarani.

Outra novidade é a adaptação de Rodrigo Mancha como zagueiro, ao lado de Victor Ramos. Sem poder contar com Gabriel, suspenso, e Josué, machucado, Gusmão acabou optando por escalar o volante na posição. Mesmo assim, outro zagueiro da base do clube, Clayton, foi relacionado para a partida.

Com isto, o provável time titular que começará o jogo desta terça será formando por: Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Rodrigo Mancha e Gilson; Uelliton, Michel, Eduardo Ramos e Tartá; Elton e William. O meia Pedro Ken continua entregue ao departamento médico e ainda não tem previsão de quando volta aos treinos.

Quem reaparece na lista de relacionados é o atacante Marcelo Nicácio, jogador com quem o novo treinador já trabalhou no Ceará.

Lista de relacionados do Vitória:

Goleiros: Deola e Douglas

Zagueiros: Clayton e Victor Ramos

Laterais: Nino Paraíba, Mansur, Léo e Gilson

Volantes: Uelliton, Michel, Fernando Bob, Mineiro e Rodrigo Mancha

Meias: Eduardo Ramos e Tartá

Atacantes: Willie, William, Elton, Marcelo Nicácio e Marquinhos.



