Elton e William garantem entrosamento dentro e fora de campo

No começo poucos acreditaram que a dupla poderia dá certo. Afinal,são dois centroavantes fixos, jogadores que representam o típico camisa 9. Porém, os parceiros Elton e William provaram que podem atuar juntos no ataque do Leão. "Temos características semelhantes, mas não significa que não podemos atuar juntos. Revezamos no papel de centroavante e atacante de beirada, daqueles que se movimentam mais. No último jogo, foi William que me deu o passe. Em outros, fui eu. Lógico que dá certo", assegurou Elton, artilheiro do Vitória na Série B com nove gols marcados.

A dupla não atuava há quatro jogos, depois da contusão de William, e só voltaram a entrar em ação juntos na rodada passada, no triunfo de 2 a 0 diante do ASA. Apenas Elton fez gol, mas graças ao passe do colega. E foi assim desde o primeiro jogo dos dois no ataque, no triunfo de 2 a 1 diante do Joinville, quando ambos marcaram gol. Ao todo foram nove jogos com William e Elton juntos, e a média de gols chegou a 1,5, por duelo. Em apenas um jogo com ambos em campo o Leão não marcou gol, no empate sem gols com o Guarani, em Campinas.

Enquanto estiveram juntos, em três os dois balançaram a rede. Para completar, cada um tem uma assistência e adivinhou quem imaginou que o passe foi para o colega de ataque. "Nos demos bem desde que nos conhecemos aqui. Não existe estrelismo e até ganhei a camisa 9 depois que ele retornou de contusão. Ele achou que eu poderia continuar com ela, apesar de também ser centroavante. Apesar de gostarmos de ficar na pequena área, também buscamos a bola. Um revezamento perfeito", disse Elton.

O entrosamento também acontece fora do campo. Além de dividirem o alojamento na concentração, ambos gostam de curtir uma praia nos raros momentos de folga. "Moramos perto e somos quase vizinhos. Conheço a família dele e sempre vamos à praia. Será uma amizade pra vida toda, não tenho dúvida disso", destacou Elton, satisfeito.

No mês em que William estava parado, devido a uma contusão na coxa, Elton sempre deu força ao amigo. "Apesar de termos nos conhecido há pouco tempo, fizemos amizade logo. Ele sempre me deu força para retornar enquanto estive parado. É uma dupla que deu certo e espero continuar assim. O importante é dá alegria ao torcedor do Vitória fazendo gols", explicou William.

Ajustes secretos - Regime militar no Leão para enfrentar o Atlético Paranaense. No início da noite desta quinta-feira, 18, treino fechado para imprensa e torcedor e a noite, com os refletores do Barradão ligados. "É um jogo contra um adversário direto que está em um momento bom e gera um clima diferente. Vou construir uma equipe forte, competitiva. Vai ser diferente da que venho usando e que vai impor o ritmo. O jogo vai ser tratado dessa forma. Se vamos conseguir vencer, eu não sei", assegurou o técnico Carpegiani. Na sexta-feira, 19, o treino será aberto e pela manhã.

