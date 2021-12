Elton e Robert disputam a camisa 9 do Vitória

Para o jogo de sábado, contra o Paraná, o técnico Vagner Mancini não descarta utilizar os atacantes Elton e Robert juntos no ataque. Porém, a opção por dois homens de área costuma ser feita em ocasiões específicas e a concorrência será inevitável pela camisa 9 rubro-negra.

No empate sem gols diante do Boa, na última terça, ambos atuaram juntos durante 35 minutos, mas nenhum conseguiu balançar a rede. Mesmo assim, Mancini garante que a situação contribuiu para que a dupla não entrasse em sintonia.

"Eu acho que podemos ter os dois em outros jogos também. Talvez a característica do jogo contra o Boa não tenha ajudado muito. As duas equipes estavam compactas. Dificulta para fazer jogada pela lateral, jogar a bola na área, que era nosso desejo. Em outros jogos poderá funcionar melhor", disse o técnico.

Mesmo que remota, não está descartada a entrada dos dois de primeira contra o Paraná. Escudero continua cumprindo suspensão e Vander não correspondeu.

Neste caso, Robert entraria na briga com Rogério, que volta do terceiro amarelo, além de David. Atual titular, Elton prefere não enxergar Robert como concorrente. Muito pelo contrário.

"Em 2012, atuei com William aqui mesmo no Vitória e fizemos uma bela dupla. É relativo. A concorrência não preocupa. O Robert chegou para nos ajudar e fortalecer o elenco. Todos sabem da qualidade que ele tem. Procuramos trabalhar, fazer o máximo. Hoje estou jogando, mas sei que não posso vacilar", admitiu o jogador.

Se for comparado o rendimento de cada um na temporada, Elton precisa mesmo ficar atento com o concorrente. Pela Segundona, Robert é um dos artilheiros da competição, com sete gols, sendo seis quando ainda atuava pelo Sampaio Corrêa. O atual titular fez quatro gols na disputa.

Há quatro jogos sem balançar a rede, a média de gols na temporada de Elton não passa de 0,26 por jogo. Deve-se levar em consideração o fato de Elton só ter conquistado a condição de titular após a saída de Neto Baiano. Neste caso, atuando entre os 11, sua média pula para 0,37.

Já Robert atuou em 27 jogos, marcando 22 gols. Uma média de 0,81 comemorações por partida. No Vitória o atleta atuou em duas ocasiões, ambas na condição de reserva. Marcou um golaço no Ba-Vi, tido por ele como o mais importante de sua carreira.

Mattos chega

Após muitas especulações e outros clubes interessados, finalmente o Vitória venceu o páreo e está bem próximo de anunciar oficialmente o volante Marcelo Mattos, que já está na Toca fazendo exames médicos e assina ainda hoje com o Rubro-Negro. O atleta chegou a atuar em cinco jogos pela Série B com a camisa do Botafogo, incluindo o duelo contra o Vitória, em maio.

No último empate com o Boa Esporte, o técnico Vagner Mancini não poupou elogios ao novo reforço do clube. "O Marcelo Matos é um atleta de muita liderança. Dentro de campo tem um peso grande não só em termos de determinação, mas no aspecto emocional do grupo. Dentro do vestiário é muito bom. Dando certo, e espero que dê, vai preencher esta lacuna que hoje temos deficiência", disse.

O Vitória também anunciou a contratação do meia Edson Pereira, de 26 anos, que estava no Grêmio Novorizontino, de São Paulo. Ele já vinha no clube fazendo diversos testes e pode ser uma opção contra o Paraná, em Curitiba.

adblock ativo