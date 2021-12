Elton e Kanu acertam com outros clubes e deixam o Vitória

As despedidas no Vitória continuam, e desta vez, o atacante Elton e o zagueiro Kanu, deixam a Toca do Leão após acertarem com outros dois clubes para temporada de 2016.

Elton, com passagem bastante contestada pelo torcedor e sem contrato renovado com o Leão, irá disputar a segunda divisão japonesa pelo JEF United Ichihara Chiba. O presidente do Vitória, Raimundo Viana, havia declarado que o clube tinha interesse em permanecer com o centroavante para a próxima temporada. O jogador de 30 anos, fez 41 partidas nesta temporada pelo Vitória, marcando 11 gols.

Outro que deixa as bandas do Barradão é o zagueiro Kanu, destaque da equipe na reta final da Série B. Nesta terça-feira, 29, o jogador acertou sua transferência para o Oud-Heverlee Leuven, da Bélgica. O defensor tinha vínculo com o rubro-negro até maio de 2016, mas o clube europeu pagou a multa rescisória. Ele tem contrato com a equipe belga de duas temporadas e meia.

Ele que chegou ao Vitória no meio da temporada, ganhou a vaga de titular deixada por Guilherme Mattis que se contundiu. Aos 31 anos, Kanu marcou quatro gols em 16 em jogos disputados pelo Vitória.

